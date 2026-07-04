Palmer admitió que quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial fue un trago amargo. A pesar de ser uno de los jugadores con más talento técnico de la Premier League, el exjugador del Manchester City no entró en la lista de 26 que compiten en Norteamérica.

Al respecto, admitió:

«Todo futbolista quiere estar en el Mundial», declaró Palmer a The Times. «Pero es una decisión que no puedo cambiar y que me resulta dura, sea cual sea el motivo. Ahora intento disfrutar de estas vacaciones de verano, las primeras que tengo».

Desde entonces se le ha visto de vacaciones en Ibiza, recargando energías tras una exigente temporada en la que sus números bajaron respecto a su campaña de revelación en Stamford Bridge.