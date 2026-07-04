Getty Images Sport
Traducido por
«Podría haber aportado algo diferente», afirma la estrella del Chelsea, Cole Palmer, tras quedarse fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial
Palmer habla sobre la decepción de la Copa del Mundo
Palmer admitió que quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial fue un trago amargo. A pesar de ser uno de los jugadores con más talento técnico de la Premier League, el exjugador del Manchester City no entró en la lista de 26 que compiten en Norteamérica.
Al respecto, admitió:
«Todo futbolista quiere estar en el Mundial», declaró Palmer a The Times. «Pero es una decisión que no puedo cambiar y que me resulta dura, sea cual sea el motivo. Ahora intento disfrutar de estas vacaciones de verano, las primeras que tengo».
Desde entonces se le ha visto de vacaciones en Ibiza, recargando energías tras una exigente temporada en la que sus números bajaron respecto a su campaña de revelación en Stamford Bridge.
- AFP
La explicación de Tuchel sobre este desaire
El seleccionador inglés, Tuchel, admitió que el jugador del Chelsea se quedó fuera de la lista final por falta de regularidad y problemas físicos durante su última temporada en Londres.
«Creo que adolece de una falta de forma individual dentro del club», explicó Tuchel. «No ha sido tan decisivo ni influyente como en las últimas temporadas. Además, tampoco ha tenido mucha influencia con nosotros.
Su rendimiento con nosotros no fue sobresaliente; no fue lo suficientemente bueno como para decir: “Pase lo que pase, viene”. Esa es la realidad. Se lesionó varias veces y, cuando estuvo en la concentración, no tuvo el impacto que esperábamos».
Demostrar que los escépticos se equivocan
A pesar de la decisión del entrenador, Palmer confía en sus habilidades únicas. El mediapunta cree que ofrece cualidades distintas a las de los delanteros más veloces, como Anthony Gordon y Bukayo Saka, elegidos por delante de él.
«Sé lo que podría haber aportado: algo diferente a lo que ha elegido el entrenador. Pero, como he dicho antes, no puedo cambiar la decisión y les deseo lo mejor a todos», señaló Palmer.
Añadió que el rechazo lo motiva de cara a la próxima temporada: «Es como con todo. Si te dicen que, en esencia, no eres lo suficientemente bueno, entonces vas a querer demostrar que se equivocan».
- Getty Images Sport
Inglaterra se prepara para el duelo en el Azteca
Palmer observa a distancia mientras los Tres Leones se preparan para los cuartos de final contra México. El equipo, liderado por Harry Kane, ha tenido un camino difícil, incluyendo una remontada ante la República Democrática del Congo.
No obstante, la preparación para el duelo en el Estadio Azteca se ha visto afectada por posibles cambios en el calendario debido a las tormentas eléctricas previstas en Ciudad de México.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias