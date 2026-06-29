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¿Podría el Nottingham Forest dejar el City Ground? Peter Shilton, campeón de Europa, oscila entre la «angustia» y la «necesidad» mientras los Reds intentan seguir el ritmo de sus rivales de la Premier League
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El Nottingham Forest juega en el City Ground desde 1898.
Las puertas de este emblemático estadio, a orillas del río Trent, se abrieron por primera vez en septiembre de 1898. Los aficionados seguirán acudiendo en masa a las taquillas de cara al 130.º aniversario, pero ¿por cuánto tiempo más?
Desde hace años se habla de renovar la tribuna principal, bautizada en honor a Peter Taylor, mano derecha de Brian Clough, pero los avances son lentos.
Hay varias razones, pero no se puede ignorar que, mientras el Forest se ha visto atrapado en trámites burocráticos, sus rivales de la Premier League —como Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham y Leeds— ya han puesto a los constructores a trabajar.
Los ambiciosos planes en Trentside lucen espectaculares, pero ¿se harán realidad? Las últimas noticias indican que sí, pues Mace —que construyó el estadio del Tottenham Hotspur— parece involucrado. No obstante, si surgen más obstáculos, quizá haya que plantearse un poco deseable cambio de escenario.
Cambiar de sede sería un golpe deportivo y emocional, pero el Forest debe seguir el ritmo de sus rivales y buscar más ingresos. El propietario, Evangelos Marinakis, no quiere que esta institución histórica se quede atrás.
Europa y la lucha por los títulos: Marinakis, propietario de los Reds, tiene planes ambiciosos
Al ser preguntado sobre si el Forest, tras haber probado el fútbol europeo la temporada pasada, buscará ser habitual en los siete primeros puestos, el legendario exportero de los Reds, Shilton —en colaboración con Lynx Fine Fragrance y su campaña «The Official Makeup»— declaró a GOAL: «Creo que esa es la ambición de cualquier club. Es fantástico ver cómo el Brentford y el Bournemouth se mantienen firmes en la Premier League, porque ahora todo gira en torno al dinero. Parecen capaces de descubrir pequeñas joyas y, a veces, venderlas, y así se las arreglan para sobrevivir.
«En Forest el presidente es ambicioso; he oído que buscan un nuevo estadio. Para quienes recordamos los años de gloria dejar el City Ground sería duro, pero la nueva generación busca comodidad y los clubes necesitan más ingresos.
«Un estadio de 60 000 asientos genera más ingresos que uno de 30 000. Entiendo ambas posturas, pero al presidente del Forest no le falta ambición: quiere que el club esté entre los mejores y lo mejora en todos los aspectos».
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¿Se queda o se va? ¿Qué futuro le espera al Forest y al City Ground?
Shilton —que ganó la Primera División y dos Copas de Europa en el City Ground— opinó sobre la posible mudanza: «Todo tiene su momento. El Forest quería mejorar el estadio, pero se topó con un problema técnico en una grada.
Todo eso cuesta dinero y exige espacio. Para competir con los clubes ricos, como Manchester United, Manchester City o Arsenal —que ha recuperado su estatus de grande— hay que ser ambicioso. No es fácil, pero a veces es necesario».
Anderson se marcha, pero el Forest debe construir su juego en torno a Gibbs-White.
Para lograr sus metas, el Forest debe retener a sus jugadores clave. Aunque vendió a Elliot Anderson al Manchester City en un traspaso récord en el fútbol británico, mantiene a su compañero en la selección inglesa, Morgan Gibbs-White, en los planes a largo plazo.
Al ser preguntado sobre la importancia de construir el equipo en torno a pilares clave, al tiempo que se invierte con acierto en las ventanas de fichajes actuales y futuras, Shilton afirmó: «Nadie quiere perder a sus mejores jugadores, pero creo que el Brentford y el Bournemouth han sobrevivido porque han fichado a jugadores por un precio razonable, los han desarrollado durante uno o dos años y, de repente, los han vendido por una cantidad realmente elevada.
«No creo que el Forest pueda rechazar más de 100 millones de libras por un jugador. Fíjate en el Liverpool la temporada pasada: [Alexander] Isak no aportó gran cosa. No digo que no sea un buen jugador, pero no siempre sale bien. Creo que tienen que tenerlo en cuenta».
Anderson disputa ahora el Mundial con Inglaterra y no regresará al City Ground la próxima temporada, pero su ejemplo mantiene viva la esperanza de que la generación de 2026 recupere los días de gloria que Shilton vivió bajo Clough y Taylor.
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Shilton, leyenda del Forest y de Inglaterra, vivió momentos emblemáticos.
Shilton, protagonista del momento más polémico del fútbol, por fin pasa página. En un gesto de reconciliación impulsado por Lynx Fine Fragrance, Shilton estrechó la mano de una mascota que representaba aquel momento. Este encuentro, llamado «The Official Makeup», marca la primera vez que Shilton deja atrás la controversia.
«The Official Makeup» se celebró en el campo del Chelmsford FC, cerca de la ciudad natal de Peter, y la marca de fragancias masculinas Lynx trasladó desde Argentina a su mascota —parte del patrocinio para la Copa del Mundo de la FIFA 2026— hasta Chelmsford para esta histórica reconciliación. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rencores 0.