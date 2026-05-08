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¿Podría el Chelsea caer en la misma espiral negativa que el Tottenham? Ruud Gullit explica cómo evitarlo, tomando como ejemplo al PSG
El Chelsea ha visto cómo los Spurs se han metido en zona de descenso.
En Stamford Bridge crece la incertidumbre sobre el rumbo de los grandes de la Premier. Preocupaciones similares se escuchan en el norte de Londres.
Los Spurs, que aún se incluyen en el mítico «Big Six», rompieron 17 años sin títulos al ganar la Europa League, pero ahora luchan por evitar el descenso y apenas se mantienen a flote.
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¿Palmer y Fernández seguirían adelante sin el fútbol europeo?
En 2025 el Chelsea ganó la Liga de Conferencias y, sorpresivamente, el Mundial de Clubes ante el PSG. Su entrenador, Enzo Maresca, fue destituido a finales de año.
Liam Rosenior dirigió 23 partidos y, tras su salida, el interino Calum McFarlane tomará las riendas hasta el cierre de una temporada complicada, con la final de la FA Cup ante el Manchester City como bálsamo temporal.
A falta de solo tres jornadas, el Chelsea languidece en noveno puesto y podría quedarse sin Europa, lo que llevaría a jugadores clave como Cole Palmer y Enzo Fernández a plantearse su futuro en la próxima ventana de fichajes.
¿Corre el Chelsea el riesgo de seguir los mismos pasos que el Tottenham?
Llega otro entrenador y se siguen haciendo cambios en la plantilla, así que Chelsea debe reconstruirse dentro y fuera del campo y tomar decisiones clave para no repetir los errores del Tottenham.
Al preguntársele si el Chelsea ya cae en esa espiral, el exjugador y exentrenador azul Gullit —en declaraciones a MrRaffle.com— dijo a GOAL: «Espero que no. Quiero que el Chelsea tenga éxito, pero, como repito desde hace dos años, no entiendo su filosofía.
Lo que digo es lo que veo, no tengo información interna. Quizá los propietarios deban explicarlo. Pero la afición quiere títulos y no aceptará menos.
Mira al PSG: combina jóvenes con veteranos; esos referentes guían a los nuevos y así crecen.
Eso es lo que necesita Moisés Caicedo: alguien como Casemiro a su lado que le guíe y le diga: “Tranquilo, hazlo así”. Eso se ve en los entrenamientos».
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Se insta al Chelsea, con su política de grandes inversiones, a combinar la juventud con la experiencia
El Chelsea ha invertido mucho en jóvenes con contratos largos. Ha priorizado el futuro, pero ¿ha descuidado el presente?
Gullit no es el primero —ni será el último— en pedir más experiencia en la plantilla. Quizá se resuelva en verano, con quien esté en el banquillo, pero es urgente evitar un turbulento periodo como el del Tottenham.