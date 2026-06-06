«Podría despertar demonios»: la superestrella francesa Kylian Mbappé revela el partido del Mundial que NUNCA volverá a ver

El capitán francés reconoció el fuerte impacto emocional de la final en Doha, donde su equipo cayó 4-2 en los penaltis tras un caótico 3-3.

Con solo 23 años, el delantero se convirtió en el jugador más joven en disputar dos finales y en el único que perdió a pesar de marcar tres goles. Su gran actuación le dio la Bota de Oro, pero la decepción colectiva sigue eclipsando esos récords.