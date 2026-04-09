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«Podría decirse que es uno de los mejores defensas del mundo»: Harry Maguire asegura que remata de cabeza como pocos y que el Manchester United PUEDE pelear por el título la próxima temporada
Destacando por encima del ruido en ambos casos
Tras renovar su contrato con el Manchester United hasta 2027, Maguire quiere callar a quienes se ríen de él.
El central inglés destaca su presencia física en balón parado y despejes. Sobre su valor actual, declaró a The Athletic: «Sea cual sea el papel que el entrenador quiera que desempeñe, ya sea como titular o decidiendo partidos en los últimos minutos… sigo creyendo, incluso a mi edad, que soy posiblemente uno de los mejores defensas del mundo en ambas áreas. No creo que eso sea cuestionable, la verdad».
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Sobrevivir a la olla a presión del United
Ser jugador del United no es fácil, algo que Maguire conoce bien. Al recordar su paso por el club y a quienes no lograron adaptarse a las expectativas del Teatro de los Sueños, el central afirmó que el peso de la camiseta supera a muchos. Dijo: «Veo a muchos jugadores llegar aquí y, francamente, el club es demasiado grande para ellos. Las miradas, el escrutinio, el análisis. Cada gol que entra es culpa de alguien».
Su propia carrera ha tenido altibajos: perdió el brazalete con Erik ten Hag y sufrió duras críticas en redes. Al preguntarle si esa presión habría destruido a otros, admitió: «Sí, probablemente. Habrá muchos que prefieran pasar página e irse a otro sitio para reiniciar su carrera. Les habría destruido antes».»
Las aspiraciones al título y la era de Michael Carrick
Con Michael Carrick al mando, Maguire se muestra optimista. Aunque el United está a 15 puntos del líder, el Arsenal, el defensa cree que, con buenos fichajes este verano, podrán recortar distancias. Su objetivo es devolver a los Red Devils a la cima del fútbol inglés antes de irse.
De cara a la próxima temporada, afirmó: «Si acertamos con los fichajes, todo va bien hasta final de curso y mantenemos esta dinámica, no hay límite para lo que podemos lograr. En los últimos años ha estado el Manchester City y, antes de empezar la temporada, sabías que debías sumar los puntos necesarios para alcanzarlos».
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El futuro internacional y el sueño del Mundial
A pesar de ser convocado por Thomas Tuchel para los partidos contra Uruguay y Japón, la presencia de Maguire en el Mundial parece cada vez más incierta. Tuchel ya ha insinuado que Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones y Trevoh Chalobah están por delante de él en la jerarquía de la selección.
Aun así, Maguire no se rinde: un buen final de temporada con el United podría darle el pase a la lista definitiva.
El exdefensa del Leicester añadió: «Tengo gran confianza en mí mismo y sé que soy un jugador de primer nivel. Eso me ayuda cuando las cosas se ponen difíciles. La próxima temporada será mi octava aquí, así que llevar ocho años en este club es un testimonio de mí mismo».