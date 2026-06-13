¿Podrán Curazao, Cabo Verde o algún otro debutante sorprender en el Mundial de 2026?

Los debutantes han tenido poca suerte en los últimos tres torneos. Bosnia y Herzegovina venció a Irán en 2014 pero no superó la fase de grupos, y Panamá, Islandia y Catar apenas sumaron un punto en 2018 y 2022.

Sin embargo, hay ejemplos de éxito en la historia de la competición que dan esperanza a Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Este año, con un formato ampliado, 32 de las 48 selecciones pasarán a eliminatorias: cuatro puntos casi aseguran el pase y quizá basten tres.

¿Cuál de los cuatro debutantes en 2026 podría sorprender y ganarse el afecto de los espectadores neutrales?