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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

¿Podrá Nathan Saliba sustituir a Ismaël Koné? ¿Está listo Alphonso Davies? Jesse Marsch se enfrenta a su mayor reto hasta la fecha: cinco claves del Canadá-Suiza

FEATURES
World Cup
Canadá
J. Marsch
I. Kone
A. Davies
N. Saliba
J. Osorio
M. Choiniere
N. Sigur
M. Bombito
L. De Fougerolles
D. St. Clair
T. Buchanan
A. Johnston
A. Ahmed
R. Laryea
Switzerland

A Canadá le basta un resultado para liderar el Grupo B y jugar en casa en la fase eliminatoria, gracias a su impulso, confianza y a la lesión de Ismaël Koné.

VANCOUVER — La victoria 6-0 del jueves ante Catar fue el partido más decisivo de la historia de la selección masculina canadiense. Desde entonces, cada encuentro es clave: el del miércoles contra Suiza en el BC Place podría ser aún más decisivo.

A pesar de la grave lesión de pierna que sufrió el mediocampista Ismaël Koné ante Catar, el ambiente en los entrenamientos ha sido muy positivo.

Tras digerir una victoria que no se sintió como tal por la lesión, el grupo mantiene una confianza radiante. El sábado recargaron energías con un día libre y una barbacoa familiar. Además, Koné, ya operado, acompañará al equipo durante el torneo.

Este miércoles hay mucho en juego: Canadá quiere confirmar su primer puesto en el Grupo B y asegurar más partidos en casa; de lo contrario, deberá viajar a Estados Unidos.

El panorama es simple: si gana o empata, Canadá jugará la ronda de 32 en Vancouver y podría alojar también los octavos. Si pierde, probablemente viajará a Los Ángeles para medirse con Corea del Sur.

A continuación, GOAL analiza las cinco claves del partido, mientras Canadá busca lo que necesita.

  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El estilo de Jesse Marsch

    Canadá solo necesita un empate para asegurar el primer puesto y la localía en el inicio de la fase eliminatoria. Eso no significa que debamos esperar un cambio en su planteo, pues el seleccionador Jesse Marsch probablemente mantendrá su intensa presión alta.

    Sus gestos ante Catar enfadaron a varios comentaristas, pero el técnico de 52 años es fiel a sí mismo. Desde su pasión hasta la forma en que dirige al equipo, no hay motivos para esperar cambios en su plan de juego.

    Canadá saldrá a por todas desde el principio, y Marsch estará en plena forma, tal y como lo estuvo cuando levantó seis dedos ante el público tras el partido contra Catar y celebró con locura durante la primera parte.

    «Jesse dice que a veces somos casi demasiado canadienses, ya sabes, demasiado educados y demasiado amables», comentó el extremo Liam Millar en el entrenamiento. «Él nos infunde su confianza».

    Con descaro y una arrogancia ventajosa, Marsch guía el proyecto desde la vanguardia. No esperes cambios el miércoles.

    • Anuncios
  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El dilema de Koné

    Ismaël Koné era mucho más que el animador y DJ del vestuario. Era, sin duda,

    y había brillado en el torneo, lo que podría haber proyectado al

    a este joven de 24 años a alcanzar grandes logros. Ahora Marsch debe encontrar un sustituto, con poco margen de

    error.

    En los entrenamientos de esta semana, Marsch —junto con el capitán Alphonso Davies, que aún no ha jugado en el

    torneo—se reunieron a solas con Nathan Saliba, Jonathan Osorio, Mathieu Choiniére y Niko Sigur,

    aparentemente para comentar con ellos la posibilidad de ser titulares el miércoles. Tras marcar un

    gol de tiro libre ante Catar, Saliba parte como favorito para ser titular; aun así, persisten dudas sobre su

    capacidad para mantener la concentración bajo presión.

    Las cualidades más destacadas de Koné son su regate en espacios reducidos, su capacidad para abrirse paso hacia los espacios y su

    visión para romper líneas defensivas. En regate, Saliba es el más parecido, pero

    solo completó 1,15 carreras progresivas cada 90 minutos, por detrás de Choiniére y Sigur en esa

    categoría.

    Los instintos defensivos y la presión de Choiniére pueden ayudar a cerrar el centro del campo.

    , mientras que Sigur podría actuar como lateral si Canadá decide dar descanso a Alistair Johnston, quien

    se perdería los octavos si recibe otra amarilla.

    Con estas alternativas, Saliba podría ser titular junto a Stephen Eustáquio en el centro del campo, y

    uno de los dos, Choiniére o Sigur, entrando desde el banquillo.

    Sin embargo, su estado físico genera dudas tras ausentarse parte del entrenamiento del domingo.

    vicecapitán se perdiera los primeros 15 minutos del entrenamiento del domingo, por un motivo que la Federación Canadiense de Fútbol

    se negó a revelar, antes de que regresara el lunes. Si no está disponible, es de esperar que el eje lo formen Saliba y

    uno de Sigur o Choiniére.

  • FBL-FRIENDLY-US-CANADAAFP

    Davies y Bombito

    Aunque Koné es el alma del equipo, la mejor alineación canadiense incluiría a un Alphonso Davies y un Moïse Bombito en plena forma. Aún no están al 100 %, pero ambos aspiran a un puesto para el partido contra Suiza.

    Davies, de 25 años, no juega con Canadá desde marzo de 2025 y Marsch ya anunció que no será titular, aunque podría sumarse desde el banquillo en el cierre de la fase de grupos para evaluar su estado.

    Bombito, cuando está en su mejor nivel, es un baluarte defensivo y uno de los centrales más rápidos del mundo, aunque no convenció en el amistoso contra Uzbekistán ni en los 45 minutos ante Catar.

    Asegura estar totalmente preparado y probablemente formará pareja con el defensa de 20 años Luc De Fougerolles, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo.

    «Ha sido un viaje, un gran viaje», declaró Bombito el lunes sobre su recuperación de la fractura de pierna sufrida en octubre. «Derek y Luc han hecho un trabajo magnífico. No quiero quitarles el puesto, solo deseo ayudar cuando me necesiten».

  • Dayne St. ClairGetty

    La cuestión de la portería a cero

    La presión alta no cambiará, pero este equipo canadiense rara vez pierde. Bajo Marsch, su fortaleza es la defensa, con grandes intervenciones de Maxime Crépeau o Dayne St. Clair.

    Aunque Suiza cuenta con Dan Ndoye, Breel Embolo, Granit Xhaka y Johan Manzambi, probablemente no bastará para superar a Canadá. Con Marsch, la selección norteamericana ha empatado 0-0 con Francia, Colombia, Ecuador, Túnez, México, Costa de Marfil y Chile: rivales de peso que no lograron marcar.

    «Cada partido exige máxima concentración y la capacidad de ayudar a los compañeros a rendir al máximo», afirmó Crépeau. «Es una oportunidad increíble... Podemos permitirnos imaginar lo que puede llegar a ser».

    Las decisiones sobre la convocatoria y el estado físico de los suplentes de Koné, Bombito y Davies serán clave para mantener esa solidez. Canadá es un equipo difícil de batir y contará con la experiencia y el apoyo de su público.

    En el vestuario y el hotel de Canadá hay carteles que dicen «Nuestra casa, vuestro infierno». Ese es el plan contra Suiza: frustrarla atrás y sumar al menos un punto.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jugadas por las bandas y ocasiones de gol

    Contra Catar, Canadá dominó por las bandas: Tajon Buchanan lideró el ataque por derecha y Alistair Johnston se desmarcó por dentro, mientras Ali Ahmed y Richie Laryea actuaban por izquierda.

    Esas dobles sobrecargas les permitieron jugar por los laterales y crear espacios para centros peligrosos. Ante Suiza, que carece de velocidad en las bandas —solo uno de sus cuatro titulares en los costados tiene menos de 33 años—, buscarán repetir la fórmula.

    Suiza presenta un reto distinto, donde el equilibrio y posibles cambios defensivos serán clave. Canadá, de todos modos, tendrá oportunidades: acciones individuales o centros al dúo goleador Jonathan David-Cyle Larin.

    «Siempre supe que podíamos marcar», afirmó el delantero Cyle Larin tras su asistencia contra Catar. «Le demostramos al mundo lo que sabemos hacer y seguiremos igual; solo marcamos más goles y jugamos uno de nuestros mejores partidos».

    Si ese plan funciona desde el inicio, Canadá buscará golpear temprano para tranquilizar a los más de 53 000 aficionados en el estadio y a los millones que lo siguen desde todo el país.

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