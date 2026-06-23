¿Podrá Nathan Saliba sustituir a Ismaël Koné? ¿Está listo Alphonso Davies? Jesse Marsch se enfrenta a su mayor reto hasta la fecha: cinco claves del Canadá-Suiza

VANCOUVER — La victoria 6-0 del jueves ante Catar fue el partido más decisivo de la historia de la selección masculina canadiense. Desde entonces, cada encuentro es clave: el del miércoles contra Suiza en el BC Place podría ser aún más decisivo.

A pesar de la grave lesión de pierna que sufrió el mediocampista Ismaël Koné ante Catar, el ambiente en los entrenamientos ha sido muy positivo.

Tras digerir una victoria que no se sintió como tal por la lesión, el grupo mantiene una confianza radiante. El sábado recargaron energías con un día libre y una barbacoa familiar. Además, Koné, ya operado, acompañará al equipo durante el torneo.

Este miércoles hay mucho en juego: Canadá quiere confirmar su primer puesto en el Grupo B y asegurar más partidos en casa; de lo contrario, deberá viajar a Estados Unidos.

El panorama es simple: si gana o empata, Canadá jugará la ronda de 32 en Vancouver y podría alojar también los octavos. Si pierde, probablemente viajará a Los Ángeles para medirse con Corea del Sur.

A continuación, GOAL analiza las cinco claves del partido, mientras Canadá busca lo que necesita.