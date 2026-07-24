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¿Podrá Michael Carrick lograr algo que nadie ha conseguido en el Manchester United desde Sir Alex Ferguson? Predicción sobre su permanencia en el equipo realizada por una antigua estrella de los «Red Devils», ganador de la Premier League y la Liga de Campeones
¿Cuándo fue la última vez que el Manchester United ganó la Premier League?
Ferguson, con 13 títulos de la máxima categoría, se retiró en 2013 tras construir una dinastía en el «Teatro de los Sueños». Pero los cimientos que parecían sólidos empezaron a resquebrajarse y surgieron temores de colapso.
David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Erik ten Hag y Rubén Amorim han intentado, sin éxito, seguir su estela. Han llegado algunos títulos, pero la regularidad sigue ausente.
En la 2025-26, el portugués Amorim fue destituido a principios de año. Entonces aparecieron viejos conocidos: el interino Darren Fletcher cedió el testigo a Carrick.
En 17 partidos sumó 12 victorias y firmó un contrato de dos años. Ahora el United regresa a la Liga de Campeones y aspira al título local.
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¿Permanecerá Carrick al frente del equipo más de dos temporadas?
Si Carrick cumple las expectativas, sería el primer técnico del United desde Ferguson en permanecer más de dos temporadas completas. Antes debe superar varios obstáculos.
Silvestre, cuatro veces campeón de la Premier, declaró a GOAL en colaboración con Betinia: «Como dijo al asumir, debe demostrar a jugadores y directiva que puede quedarse.
Solo lo logrará clasificando para la Liga de Campeones, jugando buen fútbol y mejorando el equipo para ganar la liga. Creo que tendrá tiempo y que puede conseguirlo.
Nunca ha dirigido un club de primera categoría, pero conoce muy bien la esencia del United y el fútbol. Lleva años entrenando; no tiene 38 años, se acerca a los 50, no es un chaval, así que se conoce bien a sí mismo.
«Espero que su cuerpo técnico esté a la altura, porque ya no es un trabajo para una sola persona. Hay que gestionar a 25 jugadores con egos enormes y sueldos desorbitados. El director deportivo tiene un papel muy importante que desempeñar, al igual que el director ejecutivo; ya no es como antes, no se puede comparar. No podemos comparar a Alex Ferguson, Arsène Wenger y David Dein. Ahora es un juego totalmente diferente, completamente distinto».
¿Optará el Manchester United al título de la Premier League en la temporada 2026-27?
René Meulensteen, exayudante de los «Red Devils», ya había declarado a GOALcuando se le preguntó si el United podría poner fin a su sequía de 14 años sin títulos bajo la dirección de alguien que sabe muy bien lo que es levantar ese trofeo: «En mi opinión, podrían hacerlo si fichan a los jugadores adecuados, conservan a los que deben conservar y fichan a los jugadores adecuados para reforzar el equipo.
“Solo con los últimos 14 o 15 partidos bajo Michael Carrick, su estado de forma en la Premier League muestra que pueden ganar a cualquiera. Ya lo han demostrado. Han vencido a los que hoy luchan por el título.
Con una plantilla más fuerte el año que viene, ¿por qué no iban a poder hacerlo? Quienes dicen que “el año que viene es demasiado pronto” esgrimen una excusa fácil; yo no lo creo».
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Fechas clave: inicio de la Premier League y sorteo de la Liga de Campeones
El United ha retomado la pretemporada con varios amistosos. Le esperan duros rivales: Atlético de Madrid, París Saint-Germain, Leeds y AC Milan.
El 22 de agosto iniciarán la Premier 2026-27 visitando al recién ascendido Hull City, y el 27 conocerán su grupo de Champions.
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