¿Podrá José Mourinho lograr un «segundo milagro» con el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Un exjugador estrella de La Liga analiza las posibilidades de que se cierre este sorprendente fichaje

Mendieta mostró preocupación por el regreso de Mourinho al Real Madrid y afirmó: «Para mí, su vuelta es una sorpresa; las segundas oportunidades son arriesgadas y, en mi experiencia, rara vez funcionan.

«Una tercera vez no me parece adecuado. Además, ya no es el mismo Mourinho de hace años. Él y el club han cambiado mucho.

«Hay mucha gente cercana al club que dice que él es la prioridad, que es la primera opción del presidente, pero, si dependiera de mí, no lo elegiría».

Además, advirtió sobre los desafíos tácticos: «Dirigir al Real Madrid es complicado para cualquier entrenador, por más prestigio que tenga. Hay dos caras de la moneda: llevan dos años sin ganar, así que el nuevo técnico debe mejorar,

Pero no hay un proyecto claro y, además, se necesita fichar en todas las líneas.

Si se les garantiza, como pidió Xabi Alonso al inicio de la temporada y no obtuvo, entonces comprendo que acepten; si no, no veo a grandes entrenadores yendo al Madrid en la situación actual».