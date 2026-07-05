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Mexico Azteca GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

¿Podrá Inglaterra superar la historia, la altitud y el ambiente del mítico Azteca y mantener vivo su sueño mundialista?

Analysis
Mexico
Inglaterra
World Cup
FEATURES
Mexico vs Inglaterra

Inglaterra acababa de remontar ante la República Democrática del Congo, pero Thomas Tuchel ya pensaba en la «Misión Imposible» que espera a su equipo en México. «Acabo de salir de este partido y aún lo estoy disfrutando», declaró el alemán a la prensa tras el doblete de última hora de Harry Kane, que dio a los Tres Leones una victoria 2-1 en Atlanta.

«Ahora jugáis contra México en el Azteca. Es uno de los partidos más bonitos, aunque nos esperen muchos obstáculos».

Tuchel no se equivoca. A pesar de las dudas sobre la solidez del equipo de Javier Aguirre antes del Mundial 2026, México ha cobrado impulso en su camino a los octavos de final, y el Azteca es una de las razones principales.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Momentos mágicos

    El Azteca es un estadio mítico, escenario de partidos y momentos memorables del fútbol mundial.

    En sus gradas se recuerda «El partido del siglo» entre Italia y Alemania Occidental en el Mundial de 1970, y la final en la que Pelé guió a la mejor Brasil de la historia a un triunfo inolvidable.

    Para muchos, el Azteca siempre evocará a Diego Maradona, quien en cuatro minutos mágicos en 1986 marcó el gol más polémico y también el más bello de la historia.

    Sin embargo, la propia historia de México en este torneo está ligada al Azteca.

    • Anuncios
  • FBL-MEXICO-WORLD CUP 1986-MEXICO-BELGIUMAFP

    La clave del éxito

    «El Tri» ha jugado 17 Mundiales. Llegó a cuartos solo dos veces, ambas como anfitrión.

    En 1970, México jugó sus tres partidos de grupo en el Azteca: empató con la Unión Soviética y venció a El Salvador y a Bélgica para avanzar.

    Empató a puntos con la URSS, pero un sorteo lo dejó segundo, así que jugó los cuartos contra Italia en Toluca. Cayeron 4-1 ante los Azzurri.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un ambiente increíble

    México vivió una decepción similar en 1986 al perder su «hogar espiritual». Tras terminar invicto en el Azteca en la fase de grupos y vencer a Bulgaria en octavos, avanzó a cuartos contra Alemania Occidental.

    Sin embargo, el partido se jugó en Monterrey, donde El Tri perdió 4-1 en los penaltis tras un 0-0 con la futura subcampeona.

    Para muchos mexicanos, el escenario fue decisivo: se creía que en el Azteca habrían vencido a los alemanes gracias al ambiente.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El duodécimo jugador de México

    El Azteca, con más de 87 000 aficionados, puede inspirar o intimidar.

    Como dijo Aguirre tras la victoria 3-0 sobre Ecuador en la fase de 32, la afición del Azteca ha sido el «duodécimo jugador» de su equipo en el Mundial.

    «No quiero decir con esto que no contemos con apoyo en otros lugares», aclaró el seleccionador tras la tercera victoria consecutiva en el Mundial en Ciudad de México sin encajar ni un solo gol. «Pero aquí somos conscientes de que tenemos a todo un país detrás de nosotros, y eso nos motiva mucho. Diría que todos estamos ilusionados con lo que está por venir».

    Inglaterra, en cambio, llega con inquietud, consciente de la otra gran particularidad del Azteca: su altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    «Gran inconveniente»

    «La altitud será una gran desventaja, pues no podemos adaptarnos en cuatro días», admitió Tuchel tras vencer a la República Democrática del Congo. «Es imposible acostumbrarse en tan poco tiempo. Solo tenemos tres días entre este partido y el siguiente, lo que dará una ventaja enorme a México».

    Los anfitriones ya están aclimatados al Azteca, donde el aire más enrarecido reduce el oxígeno en la sangre y aumenta la frecuencia cardíaca, la deshidratación y la fatiga.

    Lo ideal sería llegar con semanas de antelación para adaptarse, pero Inglaterra solo podrá viajar poco antes del partido para mitigar los efectos.

    No es una preparación «nada ideal», como advirtió el seleccionador checo, Miroslav Koubek, cuya experiencia debería alertar a Inglaterra: su equipo ya realizó ese mismo viaje, de Atalanta a la capital mexicana, para medirse a «El Tri».

    Como era de esperar, los checos cayeron 3-0 y quedaron eliminados.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «En un buen momento»

    Inglaterra es claramente superior a la selección checa. Aunque México no pierde en el Azteca desde 2013, solo enfrentó a un equipo del top 10: Portugal, en marzo de este año. Aun así, Tuchel muestra, con razón, cautela ante el obstáculo que se interpone entre los Tres Leones y los cuartos de final.

    Ecuador llegó el martes al Azteca confiado tras vencer a Alemania y sin temor a la altitud, pues juega eliminatorias en Quito desde hace años; aun así, no pudo contrarrestar el respaldo de la afición local.

    «Todo el estadio les apoya», explicó el centrocampista ecuatoriano John Yeboah, «y creo que eso les da un gran impulso».

    La relación entre el equipo y la afición ha resultado beneficiosa para ambos. Con cuatro triunfos seguidos en el Mundial, México ha ayudado a unir a un país que, hace menos de un mes, vivía agitado.

    «En las últimas semanas hay mucha alegría, también interna», afirmó Aguirre antes del cuarto partido en un estadio que llena de confianza a sus jugadores. «Se nota en el entrenamiento: se toman las cosas en serio y, a la hora de hacer ajustes, son disciplinados.

    Siento que he tenido altibajos con la selección, pero ahora estamos en un buen momento». A decir verdad, México no podría estar en un lugar mejor para enfrentarse a Inglaterra en el Mundial que su querido Azteca.

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