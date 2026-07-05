¿Podrá Inglaterra superar la historia, la altitud y el ambiente del mítico Azteca y mantener vivo su sueño mundialista?

El Azteca es un estadio mítico, escenario de partidos y momentos memorables del fútbol mundial.

En sus gradas se recuerda «El partido del siglo» entre Italia y Alemania Occidental en el Mundial de 1970, y la final en la que Pelé guió a la mejor Brasil de la historia a un triunfo inolvidable.

Para muchos, el Azteca siempre evocará a Diego Maradona, quien en cuatro minutos mágicos en 1986 marcó el gol más polémico y también el más bello de la historia.

Sin embargo, la propia historia de México en este torneo está ligada al Azteca.