Arbeloa se mostró satisfecho en la banda mientras veía a su equipo firmar una actuación sólida para sumar un punto ante su antiguo club, su primer punto de la temporada tras comenzar con tres derrotas consecutivas contra Chelsea, Sunderland y Crystal Palace. Después de haber sufrido en esas primeras semanas de la campaña, el Fulham mostró un renovado sentido de la organización defensiva para frustrar al equipo de Andoni Iraola.

Hablando después del empate, Arbeloa expresó su orgullo por la disciplina táctica mostrada por sus jugadores. «Estoy contento por el punto, pero también por el rendimiento de mis jugadores, en este estadio contra un equipo muy grande; estamos contentos», dijo Arbeloa a BBC Match of the Day. «Después del partido contra el Crystal Palace, mis jugadores se dieron cuenta de dónde estaba el problema y lo solucionamos. Hoy estuvimos más equilibrados y jugamos realmente, realmente bien, y controlamos los contraataques del Liverpool».