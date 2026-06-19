«Podemos discutirlo»: un experto en arbitraje analiza una terrible lesión con una exestrella de la DFB y elogia a la árbitra Penso por «la mejor actuación del Mundial, con diferencia»

El árbitro Cristian Garay mostró primero amarilla a Madibo, pero tras revisar el VAR —cuyas imágenes no se mostraron por televisión—, le mostró la roja.

La entrada no pareció excesivamente violenta; buscaba claramente el balón. Sin embargo, el árbitro, tras consultar con el VAR, mostró la roja. El experto en arbitraje Patrik Ittrich defendió la decisión en MagentaTV: «Según cómo se desarrolló la jugada y cómo la percibió el árbitro, es tarjeta amarilla. Así lo parecía. Sin embargo, la lesión fue tan grave que desde el VAR le informaron: “Lesión grave”. Entonces mostró la roja».

Que Garay no revisara la jugada en la pantalla ni anunciara nada en el estadio fue, según Ittrich, una decisión correcta dada la situación: «Ni siquiera salió al exterior. No hubo revisión en el terreno de juego ni anuncio alguno. A nadie le importaba su explicación. Transformó la amarilla en roja sin salir, y ya está. Creo que también está bien, porque un pequeño contacto puede provocar grandes problemas».