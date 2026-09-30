Gordon no tardó en destacar exactamente qué es lo que hace del lateral del Madrid un talento tan especial en la escena internacional. Hablando con la BBCdespués del partido, Gordon explicó: "Hago ese desmarque una y otra vez y solo un determinado número de jugadores tiene esa capacidad, técnica y valentía para estar dispuesto a equivocarse intentando ese pase. Por eso es tan bueno y estaba deseando jugar con él por ese motivo.

"Ha tenido su propio recorrido con Inglaterra. Le habría gustado jugar más de lo que ha jugado, pero ha sido una gran persona durante esta concentración. He disfrutado mucho estando con él".