Getty Images Sport
Traducido por
«¡Pocos jugadores pueden hacer eso!» Anthony Gordon elogia la «valentía» de Trent Alexander-Arnold tras la victoria de Inglaterra en la Liga de Naciones
Una combinación ganadora para la selección inglesa
Gordon ha elogiado a Alexander-Arnold tras la victoria de Inglaterra por 2-0 ante la República Checa. La pareja se entendió a la perfección para ayudar a Inglaterra a lograr un triunfo vital en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. El extremo del Barça abrió el marcador al transformar un centro espectacular de su compañero en la selección. Gordon remató de cabeza con precisión para superar al portero checo y dar a Inglaterra una ventaja temprana en la segunda parte.
- AFP
La técnica y el coraje de Alexander-Arnold
Gordon no tardó en destacar exactamente qué es lo que hace del lateral del Madrid un talento tan especial en la escena internacional. Hablando con la BBCdespués del partido, Gordon explicó: "Hago ese desmarque una y otra vez y solo un determinado número de jugadores tiene esa capacidad, técnica y valentía para estar dispuesto a equivocarse intentando ese pase. Por eso es tan bueno y estaba deseando jugar con él por ese motivo.
"Ha tenido su propio recorrido con Inglaterra. Le habría gustado jugar más de lo que ha jugado, pero ha sido una gran persona durante esta concentración. He disfrutado mucho estando con él".
Buscando más control sobre el terreno de juego
A pesar del resultado positivo, Gordon cree que todavía hay margen de mejora a medida que Inglaterra avanza en su campaña de la Liga de Naciones.
Declaró a ITV: "Creo que el partido fue bueno y que lo controlamos claramente. Podríamos haber marcado más goles al final, quizá tuvimos la calidad suficiente en el último tercio ofensivo. Hay algunas cosas en las que tenemos que trabajar, necesitamos controlar el ritmo del juego, presionar fuerte y sentenciar los partidos."
- Getty Images Sport
Un choque crucial de la Liga de Naciones contra Croacia
Inglaterra debe cambiar ahora rápidamente el foco hacia un partido decisivo este fin de semana. Inglaterra se enfrentará a Croacia el sábado en su próximo encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambas selecciones están actualmente empatadas a tres puntos en la clasificación del grupo. Inglaterra sabe que debe sumar los tres puntos si quiere mantener vivas sus esperanzas de clasificarse para las fases eliminatorias.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias