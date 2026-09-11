AFP
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«Poco a poco vuelvo a encontrar mi ritmo»: Jamal Musiala se sincera sobre el susto por un problema neurológico tras marcar en su regreso con el Bayern de Múnich en la goleada de la Champions League
De vuelta al ritmo en el Allianz
Musiala fue la estrella del partido al celebrar su primera titularidad de la temporada con un gol vital, ayudando al Bayern a prolongar su pleno de victorias en debuts europeos hasta los 23 partidos. El jugador de 23 años había afrontado recientemente una afección neurológica que le provocó un colapso durante los encuentros de pretemporada, lo que derivó en un periodo de recuperación y en un ajuste de la medicación.
Al reflexionar sobre su regreso al mayor escenario, un Musiala aliviado habló sobre su proceso de recuperación y la sensación de volver a estar sobre el césped. En declaraciones a DAZN después del partido, expresó su satisfacción: "Estoy muy contento de haber marcado y de haber vuelto al once inicial en la Champions League. Poco a poco estoy recuperando mi ritmo. El equipo me apoyó de verdad. El entrenador y mis compañeros fueron de gran ayuda".
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Apoyo de la familia del Bayern
Los problemas de salud de Musiala se hicieron públicos después de que se desplomara durante los amistosos de pretemporada contra el RB Leipzig y el Heidenheim. A pesar del impacto del diagnóstico, el club y el entrenador Vincent Kompany se han mantenido firmes en su apoyo.
Kompany deshizo en elogios hacia la resiliencia del centrocampista y dijo a DAZN: "Todo el mundo estaba feliz por él: 75.000 personas en el estadio y la gente delante de sus televisores. Sabíamos que su momento llegaría. Marcó un gol realmente importante.
"Es genial para Jamal. Ojalá que ahora el foco esté solo en sus actuaciones. Sabe cómo manejar el otro tema y seguirá recibiendo todo nuestro apoyo".
El capitán de Inglaterra, Harry Kane, también compartió su alegría al ver a su compañero de vuelta en acción y entre los goleadores. Kane, que dio la asistencia del primer gol, dijo a Prime Video: "Muy feliz por él. Lo pasó mal, especialmente al principio de la pretemporada, al inicio de la temporada, así que es bueno verle sonreír.
"Es la presión que se le ha quitado de encima, y ahora parece estar realmente bien. Está entrenando realmente bien.
"Se puede ver el hambre, se puede ver la agudeza en los entrenamientos y lo llevó al partido, e incluso antes de marcar se le veía realmente afilado en el último tercio y luego, obviamente, una gran definición y debería estar realmente orgulloso de sí mismo".
Hitos y récords goleadores
El gol de Musiala fue más que un simple hito personal; también fue el tanto número 900 del Bayern en la historia de la Copa de Europa y la Champions League. Este logro sitúa al gigante bávaro en el segundo puesto de la lista histórica, solo por detrás del Real Madrid. Para Musiala, fue su primer gol oficial desde que marcó con Alemania en la goleada por 7-1 a Curazao en el Mundial de 2026.
El Bodo/Glimt, que se había ganado la reputación de matagigantes tras derrotar a equipos como el Manchester City y el Inter la temporada pasada, logró mantener al Bayern sin goles en la primera parte. Sin embargo, la definición clínica de Musiala justo después de la reanudación rompió su resistencia.
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Mirando al futuro
Con su estado de salud ahora bajo control y su olfato goleador recuperado, Musiala está centrado en ganar impulso para lo que queda de temporada. Recientemente fue diagnosticado con «crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica», pero ha tranquilizado a los aficionados en las redes sociales al asegurar que la afección no supone un riesgo para su salud.
Al explicar sus objetivos inmediatos para las próximas semanas, Musiala se mostró prudente pero ambicioso respecto a su regreso a la mejor forma física. Añadió: «Quiero rendir, volver a disfrutar paso a paso y alcanzar mi nivel». Mientras el Bayern de Múnich continúa su camino en la Liga de Campeones, será esencial recuperar al influyente centrocampista a pleno rendimiento.
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