El presidente del Borussia Dortmund elogió al equipo más laureado de Alemania tras la emocionante victoria por 3-2 contra el HSV el sábado.
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«Pocas veces me he alegrado tanto por la victoria del Bayern de Múnich»: el presidente del BVB, Watzke, está encantado con el triunfo del FCB
A Watzke le han impresionado especialmente las dos convincentes actuaciones contra el Atalanta de Bérgamo en la Liga de Campeones, el equipo que había eliminado al BVB en la fase de play-off. «Pocas veces me he alegrado tanto de la victoria del Bayern de Múnich, porque fue tan clara y contundente. Fue magnífico», declaró en Sky.
Para Watzke, el FCB es «actualmente el mejor equipo de Europa». Esta temporada, el equipo del entrenador Vincent Kompany podría conseguir por tercera vez en la historia del club el codiciado triplete. Mientras que el campeonato está prácticamente asegurado, le esperan el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions y el Bayer Leverkusen en las semifinales de la Copa DFB.
- AFP
Watzke: «El Bayern es quien decide si puedes ser campeón de Alemania»
Sin embargo, la temporada del BVB tiene «una mancha», subrayó Watzke: «No hay que andarse con rodeos. Cualquiera que venga del mundo del fútbol sabe que tuvimos un mal día. Eso nos mató en Bérgamo, sobre todo desde el punto de vista dramático. En la Bundesliga va muy bien. Creo que no habíamos sumado tantos puntos desde 2016. El problema es que el Bayern siempre decide si puedes ser campeón de Alemania o no».
Con 61 puntos en 27 jornadas, el Borussia ya ha superado la cosecha de la temporada pasada (57) y puede incluso superar la marca de 82 puntos de la temporada 2012 bajo la dirección de Jürgen Klopp. En esta temporada, el segundo puesto parece asegurado. La ventaja sobre sus perseguidores es de once puntos, aunque el VfB Stuttgart aún puede recortar la distancia con respecto al FC Augsburgo el domingo.
Los fichajes más caros del BVB
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Ousmane Dembélé Delantero Stade Rennes 2016 35,5 millones de euros Sébastien Haller Delantero Ajax de Ámsterdam 2022 31 millones de euros Mats Hummels Defensa FC Bayern 2019 30,5 millones de euros Jobe Bellingham Centrocampista AFC Sunderland 2025 30,5 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista Birmingham City 2020 30,15 millones de euros