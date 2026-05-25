El último día del mercado de invierno, Felipe Chávez fue cedido al 1. FC Köln. Según Sky, el club alemán no ejercerá su opción de compra, así que el joven volverá al FC Bayern Múnich.
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Pocas apariciones en su cesión a la Bundesliga: el joven centrocampista volverá al FC Bayern Múnich
En marzo, el periódico Abendzeitung informó que el Colonia planeaba ejercer la opción de compra. Aunque Chávez apenas jugó unos minutos con el exentrenador Luka Kwasniok, el club le presentó un plan claro: «Queremos introducirlo poco a poco en la Bundesliga», explicó el director deportivo, Thomas Kessler.
No obstante, si el Colonia hubiera pagado la indemnización, estimada en varios millones de euros, el Bayern aún podría recuperarlo gracias a un derecho de recompra fijado para 2027 y 2028, pues lo ve como un gran talento.
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Tanto en Múnich como en Colonia: hasta ahora, Chávez solo ha tenido apariciones breves.
A diferencia de lo ocurrido con Noel Aseko, el equipo de Múnich no ejerció ese derecho con Chávez. Pese a ser internacional peruano, apenas sumó minutos en la lucha por evitar el descenso.
Ni siquiera con el cambio de entrenador y la llegada de René Wagner obtuvo más oportunidades. En total jugó siete partidos con el Colonia, aunque solo sumó 96 minutos. Su aparición más larga (28 minutos) llegó en la jornada 32, empate 2-2 ante Union Berlin, y fue también su despedida.
Debutó en la Bundesliga con el campeón récord alemán: en enero Vincent Kompany le concedió dos breves apariciones, sumando doce minutos, ante el VfL Wolfsburgo y el FC Augsburgo.
De momento, el zurdo aún espera su primer gol en la máxima categoría alemana. Su contrato dura hasta 2027.
Felipe Chávez: Estadísticas en la Bundesliga 2025/2026
Equipo Partidos Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas FC Bayern de Múnich 2 12 - - - - FC Colonia 7 96 - - - -