¿Poca plata por un delantero de la selección alemana? Un club tradicional podría fichar a Niclas Füllkrug

Según el informe, Füllkrug podría fichar por el equipo que terminó 15.º en la última Serie A si el delantero Roberto Piccoli deja la Fiorentina este verano. El jugador de 25 años llegó hace un año por 25 millones de euros, pero no ha cumplido las expectativas.

Füllkrug, de 33 años y con contrato hasta 2028, saldría casi seguro del West Ham tras el descenso a la Championship. El club londinense pagó 27 millones al Borussia Dortmund en 2024 y ahora buscaría recuperar unos tres millones.