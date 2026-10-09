Dos valiosos ladrillos para quebrar la férrea resistencia de Bielorrusia y poner una seria hipoteca sobre el pase de ronda. Después del dominio sin goles de la primera parte, Italia femenina conquista el estadio ‘David Petriashvili’ de Tiflis con el cabezazo en el 66’ de Piemonte y con el primer zarpazo con Italia de Polli, llegado en el 91’. Un triunfo valiosísimo que permite a Italia presentarse con gran confianza al partido de vuelta del primer playoff hacia la fase final del Mundial, programado para el martes 13 de octubre a las 18.15 en Florencia.
Playoff del Mundial, Italia se impone 2-0 en Tiflis contra Bielorrusia: deciden Piemonte y Polli
Franchi, un estadio que trae buena suerte
«Es la victoria que queríamos, que habíamos buscado y que nos hace mirar con grandísimo optimismo al próximo partido», estas fueron las palabras de Soncin. «Hemos creado, jugado en su campo y evitado todas sus transiciones, aunque sin duda podemos ser más incisivas en la fase final». La próxima cita será dentro de cuatro días en el Franchi, un estadio que evoca recuerdos preciosos. Allí Italia celebró de hecho el pase al Mundial de 2019 y a la Eurocopa de 2022: esta vez estará en juego el acceso a la segunda y decisiva ronda del play-off de comienzos de diciembre contra Serbia o Finlandia (las escandinavas se impusieron por 3-1 ante su afición), el último obstáculo en la carrera hacia Brasil 2027.
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