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Cristiana Girelli Nazionale ItaliaGetty Images
Federico Zanon
Traducido por

Playoff del Mundial, 28 convocadas para la primera ronda ante Bielorrusia. Rosucci y Serturini vuelven al grupo

Frauenfußball
Italia

El domingo arrancará en Coverciano la concentración de cara al doble enfrentamiento con Bielorrusia, previsto para el 9 de octubre en Tiflis (campo neutral) y el 13 en Florencia. Las entradas para el partido del Franchi están a la venta en la web ticketing.figc.it y en las agencias Vivaticket, con descuentos para menores de 20 años, mayores de 65, estudiantes universitarios y abonados de la Fiorentina.

Se reanuda la carrera hacia Brasil 2027. Cuatro meses después del último partido de la fase de clasificación para el torneo mundial, cerrada en segunda posición por detrás de Dinamarca, Italia femenina está lista para volver al campo y enfrentarse a Bielorrusia en la primera ronda de los play-offs del Mundial. Un doble examen ante la 52.ª selección del Ranking FIFA —la ida se disputará el viernes 9 de octubre (18.15, hora italiana, Rai 2) en el estadio ‘David Petriashvili’ de Tiflis, en Georgia; la vuelta, el martes 13 (18.15, Rai 2) en el ‘Artemio Franchi’ de Florencia— que deberá superar para regalarse a comienzos de diciembre la cita decisiva con la vencedora del duelo entre Finlandia y Serbia.


  • Vuelven Rosucci y Serturini

    Desvanecida la clasificación directa, para conseguir el billete al Mundial de Brasil, Italia tendrá que pasar por las trampas del play-off (donde, a diferencia de la fase de grupos, está previsto el uso del VAR), en el que las 32 selecciones europeas implicadas se disputarán los últimos siete pases, además del que da acceso a la repesca intercontinental, para la décima edición del torneo, la primera organizada por un país sudamericano. En la concentración, que arrancará el domingo en Coverciano, participarán 28 futbolistas: las principales novedades son el regreso al grupo, después de más de un año de ausencia, de Martina Rosucci y Annamaria Serturini, esta última de vuelta tras la rotura del cruzado. Junto a ellas, también vuelven a aparecer Astrid Gilardi y Elisa Polli.

  • El Franchi trae suerte

    El equipo de Andrea Soncin se entrenará en el Centro Técnico Federal hasta el miércoles 7 de octubre, el día de la salida hacia la capital georgiana, elegida por la federación bielorrusa (obligada desde 2022 a jugar sus partidos en casa en campo neutral) como sede del encuentro, el primero absoluto entre las dos selecciones. En la mañana del sábado 10 de octubre, Italia regresará a Florencia, donde volverá al trabajo para preparar el duelo del ‘Franchi’, un estadio que evoca solo recuerdos agradables. En el recinto florentino, además del 1-1 con Inglaterra en el amistoso jugado en 1995, Italia logró las victorias ante Portugal (3-0) en 2018 y ante Israel (12-0) en 2021, que valieron la clasificación para el Mundial de 2019 y para la Eurocopa de 2022.

  • LAS CONVOCADAS

    Porteras: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stuttgart);


    Defensas: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);


    Centrocampistas: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);


    Delanteras: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).

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  • EL PROGRAMA

    Domingo 4 de octubre


    Concentración en Coverciano


    Lunes 5 de octubre

    13.30 Rueda de prensa del seleccionador


    16.00 Entrenamiento (abierto)


    Martes 6 de octubre


    15.30 Entrenamiento (los primeros 15 minutos abiertos a los medios)


    Miércoles 7 de octubre


    10.30 Entrenamiento (cerrado)


    15.30 Salida en vuelo hacia Tiflis


    Jueves 8 de octubre


    18.15 hora local (16.15 en Italia) Entrenamiento MD-1 en el estadio ‘David Petriashvili’ de Tiflis


    Viernes 9 de octubre


    20.15 hora local (18.15 en Italia) partido Bielorrusia-ITALIA (en directo por Rai 2)


    Sábado 10 de octubre


    11.30 hora local (9.30 en Italia) Salida en vuelo hacia Florencia


    17.00 Entrenamiento (los primeros 15 minutos abiertos a los medios)


    Domingo 11 de octubre


    10.30 Entrenamiento (cerrado)


    Lunes 12 de octubre


    15.30 Rueda de prensa MD-1 del seleccionador + jugadora en el estadio ‘Franchi’ de Florencia


    17.00 Entrenamiento MD-1 en el estadio ‘Franchi’ de Florencia


    Martes 13 de octubre


    18.15 partido ITALIA-Bielorrusia (en directo por Rai 2)


    Al término del partido, disolución de la delegación

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