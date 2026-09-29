Playoff del Mundial, 28 convocadas para la primera ronda ante Bielorrusia. Rosucci y Serturini vuelven al grupo

Domingo 4 de octubre





Concentración en Coverciano





Lunes 5 de octubre

13.30 Rueda de prensa del seleccionador





16.00 Entrenamiento (abierto)





Martes 6 de octubre





15.30 Entrenamiento (los primeros 15 minutos abiertos a los medios)





Miércoles 7 de octubre





10.30 Entrenamiento (cerrado)





15.30 Salida en vuelo hacia Tiflis





Jueves 8 de octubre





18.15 hora local (16.15 en Italia) Entrenamiento MD-1 en el estadio ‘David Petriashvili’ de Tiflis





Viernes 9 de octubre





20.15 hora local (18.15 en Italia) partido Bielorrusia-ITALIA (en directo por Rai 2)





Sábado 10 de octubre





11.30 hora local (9.30 en Italia) Salida en vuelo hacia Florencia





17.00 Entrenamiento (los primeros 15 minutos abiertos a los medios)





Domingo 11 de octubre





10.30 Entrenamiento (cerrado)





Lunes 12 de octubre





15.30 Rueda de prensa MD-1 del seleccionador + jugadora en el estadio ‘Franchi’ de Florencia





17.00 Entrenamiento MD-1 en el estadio ‘Franchi’ de Florencia





Martes 13 de octubre





18.15 partido ITALIA-Bielorrusia (en directo por Rai 2)





Al término del partido, disolución de la delegación