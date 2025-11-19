Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX: Xolos de Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas luchan por los últimos puestos de la Liguilla

El duelo entre Pachuca y Pumas promete atraer mucha más atención que el Xolos vs. FC Juárez. Los Tuzos, que serán locales el jueves gracias a su mejor posición en la tabla, realizaron un movimiento drástico al despedir al exseleccionador nacional Jaime Lozano y apostar por Esteban Solari específicamente para guiarlos en este Play-In. En el otro lado está otro técnico bajo presión: Efraín Juárez. Su continuidad ha sido tema de discusión durante toda la temporada y, aunque Pumas mantuvo vivas sus aspiraciones con una victoria clave ante Cruz Azul en la última jornada, una derrota este jueves podría acabar con cualquier posibilidad de que siga al frente del equipo.

Pachuca – Clave del éxito

Los Tuzos necesitan adaptarse rápido a las ideas de Esteban Solari. El nuevo entrenador ya dirigió un partido de preparación para evaluar al plantel, pero Pachuca cerró el torneo con una racha de cinco juegos sin ganar, caída que terminó costándole el puesto a Lozano. El equipo llega en un momento irregular, aunque confía en que el cambio en el banquillo aporte un impulso inmediato.

Pachuca – Jugador a seguir: Enner Valencia

Aunque el delantero ecuatoriano tuvo un semestre discreto —solo tres goles en nueve partidos— sigue siendo un atacante hecho para los duelos de eliminación directa. Solari espera que sea el líder del frente ofensivo en un partido donde el ganador sigue con vida y el perdedor queda fuera hasta el próximo torneo.

Pumas – Clave del éxito

Efraín Juárez deberá mantener la calma y encontrar la manera de guiar a los Pumas hacia un triunfo difícil en el Estadio Hidalgo, apoyándose en la garra y resiliencia que los tienen con vida. Los universitarios anotaron siete goles en sus últimos dos encuentros, por lo que sostener ese ritmo ofensivo será clave para inquietar a los Tuzos. También resentirán la ausencia de José Juan Macías, baja por una lesión de rodilla que lo dejará fuera hasta el próximo año.

Pumas – Jugadores a seguir: Jorge Ruvalcaba y Keylor Navas

Ambos han sido pilares en la campaña universitaria. Ruvalcaba fue convocado por la Selección Mexicana tras anotar cinco goles en el Apertura 2025, por lo que su disponibilidad es incierta, aunque el club confía en recuperarlo pronto cuando El Tri termine su concentración. Navas también está con Costa Rica, pero al ser portero se espera que llegue sin problemas para el compromiso.

Pronóstico GOAL

Pumas avanza, ya sea por la mínima o en una tanda de penales.