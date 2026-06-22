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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Platini: «¿Maradona era mejor que yo? Practicaba dos deportes, el fútbol y el baloncesto...»

Juventus

El ex Balón de Oro de la Juventus habla de los bianconeri, y no solo de eso...

Michel Platini, en Italia para la 21.ª Copa de Golf de la Fundación Vialli y Mauro, habla de la Juventus y de más.


Sobre la Juventus afirma:«Mientras yo viva, que nadie la toque… el club es la familia Agnelli», informa Gazzetta.it. «¿Mi regreso? Ya lo dejé claro: no lo pienso, no lo aspiro; a mis setenta años aún tengo proyectos, pero basta de cargos institucionales en un club. Recuerdo el cariño de la afición, el grupo que éramos, el Abogado… Si hubiéramos ganado a la Fiorentina, ahora hablaríamos de una temporada positiva. El fútbol tiene ciclos; pronto empezará una nueva historia bianconera».


Y añade: «¿Le daría más tiempo a alguien como David? Para un centrocampista la adaptación es más fácil: toca muchos balones; en ataque, depende del equipo. ¿Mi llegada? Aquel grupo quería mucho a Liam Brady, pero nunca me hicieron sentir que lo reemplazaba. ¿Volver a la Juve? No. ¿Al fútbol? Sí, pero de otra forma».



  • Sobre el Mundial de 48 selecciones: «Es acertado ampliarlo y dar una oportunidad a nuevas selecciones. No sé si 48 son pocas o muchas, pero había que hacer algo a favor de países como los africanos. Además, me parece muy emotivo el momento de los himnos con las selecciones alineadas así... ¿Quién ganará? Sobre el papel, mi Francia es la más fuerte, pero apostaría un euro por Portugal...».


    Sobre Maradona: «Maradona era un personaje más grande que yo y, además, él practicaba dos deportes, el fútbol y el baloncesto (sonríe, nota del editor). Si queréis una respuesta sobre por qué Diego estaba en otro planeta respecto a mí, puedo deciros que siempre se le ha percibido como un Che Guevara: tuvo una vida peculiar, pero, a pesar de todo, fue un chico estupendo. Estamos hablando de un fenómeno...».


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