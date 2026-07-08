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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

Planes espectaculares en Red Bull: un entrenador estrella de la Bundesliga podría suceder a Jürgen Klopp

Bundesliga
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
J. Klopp
Markus Krösche
T. Henry
R. Schmidt

El posible fichaje de Jürgen Klopp por la DFB podría causar un gran revuelo en las altas esferas del fútbol alemán.

Dado que ya casi no hay dudas sobre quién será el sucesor de Nagelsmann, Red Bull busca un nuevo director deportivo global y, según Sport Bild, ha puesto sus ojos en Markus Krösche, director deportivo del Eintracht de Fráncfort.

  • En la empresa de refrescos ya hay alerta. Con la inminente llegada de Klopp a la selección alemana, el grupo austriaco busca un sucesor para el cargo de director deportivo global. 

    Según Sport Bild, Krösche, actual director deportivo del Eintracht Fráncfort, es el candidato principal por su experiencia y red de contactos. De momento no hay conversaciones formales entre Red Bull y el directivo.

    Además, Krösche ya fue director deportivo del RB Leipzig entre 2019 y 2021.

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  • Markus Krösche Eintracht Frankfurt 2026Getty Images

    ¿Quiénes son las alternativas a Krösche en el RB?

    Un posible fichaje de Krösche, cuyo contrato con el Eintracht Fráncfort vence en 2028 y solo permite rescisión a principios de año, obligaría al RB Leipzig a negociar una indemnización.

    Si la transferencia no se concreta, el RB ya considera alternativas como Thierry Henry o Roger Schmidt.

  • ¿Se irá Gómez con Klopp a la DFB?

    Ambos entrenadores conocen el club: el exdelantero Henry por su etapa en Nueva York y Schmidt, que dirigió con éxito al equipo de Salzburgo y ahora es director deportivo de la J-League japonesa, acaba de renovar su contrato.

    Además, se menciona la posibilidad de que Mario Gómez, actual director técnico del RB, se una a Klopp en la DFB, pues ambos formarían un dúo muy compenetrado.

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