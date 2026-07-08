En la empresa de refrescos ya hay alerta. Con la inminente llegada de Klopp a la selección alemana, el grupo austriaco busca un sucesor para el cargo de director deportivo global.

Según Sport Bild, Krösche, actual director deportivo del Eintracht Fráncfort, es el candidato principal por su experiencia y red de contactos. De momento no hay conversaciones formales entre Red Bull y el directivo.

Además, Krösche ya fue director deportivo del RB Leipzig entre 2019 y 2021.