'El plan no está funcionando' - Mónaco da una actualización poco alentadora sobre la lesión de Paul Pogba

Todo indicaba que Paul Pogba había dejado atrás uno de los capítulos más oscuros de su carrera tras fichar por el Mónaco, una llegada que fue recibida con entusiasmo por la afición del club. Pese a no haber disputado un partido oficial desde septiembre de 2023 —cuando jugó por última vez con la Juventus—, existía una expectativa real de que el mediocampista de 32 años pudiera reencontrarse con el nivel que alguna vez lo convirtió en un futbolista diferencial.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Pogba apenas ha participado en tres encuentros de la Ligue 1 en lo que va de la temporada 2025-26, acumulando solo 30 minutos sobre el terreno de juego, con su última aparición registrada en diciembre. Actualmente se encuentra fuera de acción por una lesión en la pantorrilla y no estará disponible para el próximo compromiso del Mónaco ante Lorient, este viernes por la noche. Además, sus ya limitadas opciones de regresar a la selección francesa con miras al Mundial de 2026 parecen desvanecerse con el paso de las semanas.