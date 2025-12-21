¿El plan de escape de Vinicius Jr? ¡El extremo del Real Madrid deja una pista en las redes sociales después de huir de los abucheos del Bernabéu hacia el soleado Dubái!

Las leyendas del Bayern Munich, Oliver Kahn y Dietmar Hamann, dieron un veredicto contundente sobre el tumultuoso inicio de Alonso en Madrid a principios de este mes. Mientras que el legendario portero Kahn argumentó que la obsesión táctica del español choca con el ADN del club, Hamann afirmó que la plantilla es ahora 'inmanejable' después de que Vinicius fuera permitido socavar la autoridad del entrenador.

Hablando en Sky Sport Germany, el ex CEO del Bayern, Kahn, sugirió que estas luchas eran inevitables porque la filosofía de Alonso es fundamentalmente incompatible con la cultura 'Galáctica'. "No es sorpresa porque su idea no encaja con el Real Madrid", explicó Kahn. "El enfoque que Xabi persigue con este fútbol de sistema y juego posicional requiere jugadores muy específicos. Sin embargo, en el Real Madrid se juega un fútbol completamente diferente.

"Se trata de libertad e individualidad; los jugadores no quieren ser presionados en sistemas allí, y ese es el gran malentendido. Necesitas un entrenador que encuentre la mejor manera de unir a los superestrellas, pero no uno que comience a explicarles que deben jugar un sistema muy específico."

"El declive comenzó con el FIFA Ballon d'Or, cuando Vini Jr. y todo el club boicotearon el evento," añadió Hamann. "Eso le dio a Vini la sensación de que es más grande que el club. Luego vino el Barcelona, cuando fue sustituido después de 70 minutos, hizo un gran escándalo y no recibió castigo.

"El entrenador estaba acabado después de eso, y ahora esto es solo una consecuencia de lo que ha sucedido en los últimos meses. En este momento, son inmanejables. Se necesitaron cinco o seis meses para quemar la acción más caliente del mercado de entrenadores, y si Alonso no puede manejarlo, entonces Dios tenga piedad de quien lo siga."