¿Plan de jubilación? Lionel Messi «jugará todo el tiempo que quiera», asegura el seleccionador argentino, cuya mentalidad mantiene al mejor de la historia de Sudamérica como «el mejor»

Mientras Argentina se prepara para defender su título mundial, el seleccionador Scaloni habló del futuro de su capitán. En una entrevista con el Diario Olé, el técnico descartó preocupaciones sobre la retirada de Messi del fútbol internacional.

El veterano delantero aspira a disputar su sexta Copa del Mundo y, según su técnico, decidirá cuándo retirarse. «Jugará hasta que quiera, ya sabemos lo que es y no extraña que busque su sexta Copa», afirmó Scaloni, quien confía en que su estrella tomará la mejor decisión a su tiempo.