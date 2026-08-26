Getty/GOAL
Traducido por
Pista de atletismo y grada compartida con The Open. La vida del Brighton antes del Amex, mientras Mark McGhee explica por qué el polémico Withdean Stadium «no era un vertedero»
Compartir estadio y pista de atletismo: las incomodidades de Brighton en casa
Tras verse obligado a abandonar el Goldstone Ground en 1997, el Brighton se convirtió brevemente en inquilino del Priestfield Stadium del Gillingham, un estadio situado a unos 113 kilómetros de distancia. Aquel acuerdo estaba claramente lejos de ser ideal y las Gaviotas encontraron una especie de nuevo hogar en 1999, cuando regresaron a East Sussex.
Se instalaron en el Withdean, pese a las protestas de muchas partes, y pasarían 12 años jugando al fútbol profesional en unas instalaciones construidas específicamente para competiciones de atletismo, con el campeón olímpico Steve Ovett habiendo utilizado previamente la pista de atletismo.
McGhee, que heredó las riendas del Brighton en octubre de 2003, estaba entre quienes tenían la tarea de sacar el máximo partido a una situación complicada. El escocés, que defendió los colores del Aberdeen, el Newcastle y el Celtic en su etapa como jugador, fue capaz de hacer las paces con los retos que se le presentaban.
El Brighton militaba entonces en la tercera categoría, después de haber coqueteado con la aterradora perspectiva de desaparecer unos años antes, pero fue capaz de llegar al Championship en el Withdean antes de dar brevemente un paso atrás de nuevo.
- Getty
Cómo era el Brighton como club a principios del siglo XXI
Cuando se le pidió que explicara qué era el club de las Gaviotas al inicio de su etapa, con un contraste radical respecto a lo que se ve en 2026, McGhee, que ha visto abrir la galería ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ con motivo de la celebración de los 125 años de historia del club, dijo a GOAL: «Creo que en aquel momento todavía luchaban por sobrevivir, habían vuelto al Withdean, peleaban y gastaban fortunas en investigaciones públicas para intentar conseguir el permiso urbanístico para un nuevo estadio. Cada penique que se ganaba en el campo, que no era mucho con una capacidad de 6.000, y a través de traspasos, que en realidad era bastante gracias a la venta de jugadores, se iba en investigaciones públicas.
»Así que la asistencia media era de 5.500 o 6.000 personas, y jugábamos contra equipos como Leeds, West Ham y Wolves, y todos los demás en la Championship. Así que, obviamente, era enormemente distinto de lo que se ve hoy.»
Grada abierta: cómo era la vida en el Withdean Stadium
Preguntado específicamente por el Withdean y por las dificultades de hacer que aquello pareciera un estadio de fútbol, McGhee añadió: «Lo que hicimos fue convertirlo en un arma. Venían otros equipos, miraban por encima de esa loma al entrar en el estadio y decían: “¿qué demonios es esto?”. ¡Ni siquiera se veía dónde estaba el campo entre la pista de atletismo!
«Pero teníamos a un grupo de jugadores absolutamente humildes, que estaban totalmente dispuestos, que de verdad no tenían ningún problema en jugar en el Withdean y entendían por qué era un arma para nosotros.
«Era un lugar extraño. No sé si lo sabes, pero lo voy a decir igualmente. La grada principal detrás de los banquillos era la misma grada que usaban en el golf del British Open. Cada año, al final de la temporada, venían, la desmontaban y se la llevaban al Open, y esa era la gran grada que se veía detrás del hoyo 18, dondequiera que se disputara el Open.
«Y luego la traían de vuelta para el inicio de la temporada y, como consecuencia, durante mucho, mucho tiempo no pudimos jugar partidos de pretemporada en casa, porque no había grada. Era una locura.
«Y luego consiguieron comprar la grada a quien la tuviera en propiedad y, por lo tanto, dejó de irse durante los años siguientes, hasta que se mudaron al AmEx y pudieron disputar partidos de pretemporada. Así que cosas así eran una locura.
«Pero la infraestructura real dentro de ese pequeño estadio, había módulos prefabricados, pero eran buenos módulos prefabricados: estaban bien equipados con baños, duchas, vestuarios y oficinas, y cumplían su función. Así que no era un vertedero ni estaba falto de ciertos servicios. Sacamos el máximo partido de ello».
- Michael Cheetham
Se abre la galería del Brighton mientras el equipo se mete en Europa
El 15 de agosto se inauguró en el Brighton Museum & Art Gallery una nueva galería permanente que cuenta la historia de los 125 años de historia del Brighton. La exposición interactiva reúne objetos icónicos, recuerdos muy preciados, material de archivo, películas e historias personales para contar la historia de uno de los clubes más resilientes del fútbol inglés. Los visitantes recorrerán los triunfos, los contratiempos y los momentos decisivos que han dado forma al BHAFC y a su lugar en el corazón de la ciudad durante más de un siglo.
Aunque en el pasado hubo tiempos difíciles, el presente y el futuro tienen una pinta especialmente prometedora en la costa sur. Fabian Hurzeler ha devuelto al club a la competición continental, ya que disputará la Conference League 2026-27, mientras que la esperanza es que el primer gran título de su historia no tarde demasiado en llegar.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias