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Cristiano Ronaldo / Andrea PirloGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Pirlo: «Cuando fui entrenador de la Juve, cumplimos los objetivos. Después estuve un año sin entrenar; sé por qué, pero no quiero decirlo»

Juventus
Serie A
A. Pirlo

El campeón del mundo de 2006 habla de su carrera como entrenador

Veinte años después del Mundial 2006, Andrea Pirlo habla con SportWeek. Tras recordar los momentos clave de la victoria italiana, se centra en el presente.


¿Cuál es la receta para reflotar el fútbol italiano?

«Hace falta un proyecto con reformas. Antes había incentivos para fichar extranjeros; ahora deben ser para los italianos.


Sobre los futbolistas de hoy:

«No vamos al Mundial porque pensamos en la fuerza física, en correr, mientras que hay que volver a parar el balón, pasarlo bien, desarrollar la técnica y, en el campo, mirar hacia delante».


  • Sobre su papel como entrenador: ¿está listo para volver a Europa o se encuentra a gusto en los Emiratos?

    «Siempre he cumplido los objetivos de los clubes. En la Juventus me pidieron que llegara a la Champions y lo hice; también gané la Copa de Italia y la Supercopa. Luego pasé un año sin entrenar y no logro entender por qué. En Turquía, con el Karagumruk, logré el séptimo puesto, mejor resultado de su historia. En Sampdoria, en Segunda, llegué a los play-offs como me pidieron; luego me echaron tras tres partidos. Este año el FC United me pidió el ascenso y lo conseguí».



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