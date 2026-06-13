Veinte años después del Mundial 2006, Andrea Pirlo habla con SportWeek. Tras recordar los momentos clave de la victoria italiana, se centra en el presente.





¿Cuál es la receta para reflotar el fútbol italiano?

«Hace falta un proyecto con reformas. Antes había incentivos para fichar extranjeros; ahora deben ser para los italianos.





Sobre los futbolistas de hoy:

«No vamos al Mundial porque pensamos en la fuerza física, en correr, mientras que hay que volver a parar el balón, pasarlo bien, desarrollar la técnica y, en el campo, mirar hacia delante».



