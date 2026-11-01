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cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Pioli: «¿Moreira como Leao? Él y Rabiot tienen unas piernas muy potentes. Con los once titulares, el Milan es un equipo realmente fuerte. En la Fiorentina puse el listón demasiado alto. Echo de menos entrenar»

AC Milán
S. Pioli
Italia
Fiorentina
Inter Milán
Juventus
SSC Nápoles

El exentrenador del Milan, de Fiorenitna, entre otros, Stefano Pioli, estuvo en Sky Sport, en el programa Sky Calcio Club, para hablar de sus experiencias pasadas, de sus ganas de volver a entrenar y del campeonato actual.

Del recuerdo del Scudetto ganado con el Milan al de Amorim, pasando por las novedades de Fabregas, la victoria de la Juventus sobre el Napoli y los motivos de su último fracaso con la Fiorentina, estas fueron sus palabras: «Estuve muy cerca de ocupar el banquillo de la selección italiana, no hace mucho».

  • LA VICTORIA DE LA JUVENTUS SOBRE EL NÁPOLES

    «La Juve tiene muchos jugadores de banda, pero no cuenta con Yildiz ni con Conceicao, y creo que la pareja formada por Kolo Muani y Woltemade tiene sentido. Creo que Luciano supo leer bien el partido, los cambios le dieron la razón y tuvieron recompensa.

    Por lo que veo, Kolo Muani es un jugador que se esfuerza y trabaja mucho, pero quizá le esté faltando la jugada decisiva. No me gusta la concentración. En los momentos difíciles, estar así todo el día encerrado hace que no pienses en otra cosa. Creo que hay que trabajar bien y que, cuando las cosas no van bien, la única solución no puede ser concentrar al equipo.

    No creo que la Juve haya ganado hoy porque se haya concentrado. En la segunda parte, el partido estuvo igualado, pero luego un gran gol de Alajbegovic cambió el partido»

  • EL FIASCO EN FLORENCIA

    «En este momento echo de menos entrenar. Después de la experiencia en Florencia... allí tenía muchas ganas de hacerlo bien y, en cambio, salió mal, necesité desconectar. Recibí alguna propuesta del extranjero, pero no la tomé en consideración.

    Creo que me equivoqué al poner el listón demasiado alto en un ambiente tan cálido y apasionado. Metí presión al equipo y no era necesario.

    Algún resultado podría haber sido diferente por las actuaciones que tuvimos, pero las presiones que hubo no nos permitieron expresarnos.

    Sin duda, hoy se ha hecho una campaña de fichajes de nivel: se ha incorporado a jugadores de calidad y con proyección. Hace falta paciencia, pero no siempre la hay en Italia y, sobre todo, en Florencia».

  • FÀBREGAS Y GASPERINI

    «El Como ha puesto en el centro la figura del entrenador, la figura de Cesc. He visto cosas interesantes. Ha elegido jugadores adecuados para su idea de juego: todos saben posicionarse en el campo, desmarcarse y moverse.

    Es el primer año que disputan competiciones de copa y están cosechando grandes satisfacciones. Siguen su camino con mucha calidad y convicción, en un ambiente magnífico.

    Cada entrenador tiene su forma de jugar. Hay diferencias entre Gasperini y Fabregas, pero ambos proponen un fútbol espectacular y ofensivo. Hay distintas mentalidades y distintas formas de afrontar el partido. Hay muchas maneras de conseguir un resultado positivo».

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  • El Scudetto con el Milan

    «Creo que la habilidad del entrenador consiste en adaptarse a las características de los jugadores. En aquel equipo tenía jugadores a los que ponía en dificultades si los hacía defender atrás.

    Todo depende de la intensidad y la energía con las que presionas arriba. Puedes situarte atrás o arriba, pero si quieres jugar arriba tienes que hacerlo con mucha intensidad. El año del Scudetto Rafa fue devastador; cuando se gana, se crea algo especial dentro del grupo de trabajo. Tras el Scudetto, ni yo, ni Paolo (Maldini, nota de la redacción) ni Ricky (Massara, nota de la redacción) estuvimos acertados, pero él tampoco. Rafa no puede seguir a un lateral hasta el final. Puede hacerlo, pero luego no lo hace».

  • MOREIRA, RABIOT Y EL MILAN DE AMORIM

    «¿Moreira como Leao? Lo vi también contra el Sassuolo y me impresionó. Él y Rabiot tienen un gran despliegue físico. El Milan hizo un gran partido, Maignan firmó una gran parada... Pero con sus once titulares es un equipo realmente fuerte; cuando Amorim hizo algunos cambios más, le costó más.

    Le ha llevado un tiempo llegar a este punto porque tenía jugadores que iban llegando y que probablemente llegaron con algunos problemas. Hace falta tiempo para encontrar el ritmo y la forma. Los resultados ya se están viendo.

    Modric también sigue teniendo un gran despliegue físico. Goncalo Ramos hace un gran trabajo para el equipo y es un jugador muy válido».