«La Juve tiene muchos jugadores de banda, pero no cuenta con Yildiz ni con Conceicao, y creo que la pareja formada por Kolo Muani y Woltemade tiene sentido. Creo que Luciano supo leer bien el partido, los cambios le dieron la razón y tuvieron recompensa.

Por lo que veo, Kolo Muani es un jugador que se esfuerza y trabaja mucho, pero quizá le esté faltando la jugada decisiva. No me gusta la concentración. En los momentos difíciles, estar así todo el día encerrado hace que no pienses en otra cosa. Creo que hay que trabajar bien y que, cuando las cosas no van bien, la única solución no puede ser concentrar al equipo.

No creo que la Juve haya ganado hoy porque se haya concentrado. En la segunda parte, el partido estuvo igualado, pero luego un gran gol de Alajbegovic cambió el partido»