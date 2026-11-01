El exentrenador del Milan, de Fiorenitna, entre otros, Stefano Pioli, estuvo en Sky Sport, en el programa Sky Calcio Club, para hablar de sus experiencias pasadas, de sus ganas de volver a entrenar y del campeonato actual.
Del recuerdo del Scudetto ganado con el Milan al de Amorim, pasando por las novedades de Fabregas, la victoria de la Juventus sobre el Napoli y los motivos de su último fracaso con la Fiorentina, estas fueron sus palabras: «Estuve muy cerca de ocupar el banquillo de la selección italiana, no hace mucho».