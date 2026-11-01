Pioli: «¿Moreira como Leao? Él y Rabiot tienen mucha potencia en las piernas. Con los once titulares, el Milan es un equipo realmente fuerte. En la Fiorentina puse el listón demasiado alto. Echo de menos entrenar»

«La Juve tiene muchos jugadores de banda, pero no cuenta con Yildiz ni con Conceicao, y creo que la pareja formada por Kolo Muani y Woltemade tiene sentido. Creo que Luciano supo interpretar bien el partido, los cambios le dieron la razón y se vieron recompensados.

Por lo que veo, Kolo Muani es un jugador que se esfuerza y trabaja mucho, y quizá le esté faltando la jugada decisiva. No me gusta la concentración. En los momentos difíciles, estar así dentro todo el día hace que no dejes de pensar en ello. En mi opinión, hay que trabajar con calidad y, cuando las cosas no van bien, la concentración no puede ser la única solución.

No creo que la Juve haya ganado hoy por haberse concentrado. En la segunda parte fue un partido equilibrado, pero luego un gran gol de Alajbegovic cambió el partido»