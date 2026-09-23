Pio y Sebastiano Esposito apuntan a una histórica aparición conjunta con Italia mientras se desarrolla la historia de los hermanos en la Azzurra

La pareja de delanteros Pio y Sebastiano Esposito ha recibido convocatorias simultáneas del seleccionador de Italia, Roberto Mancini, para la próxima campaña de la UEFA Nations League. Si ambos participan en el mismo partido, actualizarán una estadística de la selección que permanece intacta desde noviembre de 2000, cuando Simone y Filippo Inzaghi compartieron el terreno de juego durante 11 minutos ante Inglaterra.

Solo tres parejas de hermanos han jugado simultáneamente con la selección absoluta de Italia: Giuseppe y Felice Milano en 1912, Aldo y Luigi Cevenini en 1915, y la pareja formada por los Inzaghi.

Otros hermanos famosos recibieron convocatorias juntos sin llegar a jugar al mismo tiempo, como Giuseppe y Franco Baresi en la Eurocopa de 1980, y los gemelos Cristian y Damiano Zenoni en 2001.



