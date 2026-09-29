Pio Esposito vuelve a marcar y se abre camino en la historia de Italia: todos los récords con la selección, ¿es alcanzable Riva en la clasificación de goleadores?

Pero hay más, porque el gol del 4-1 en Bursa le permite, como se ha dicho, superar la barrera de los cinco goles con Italia y hacerlo a la tempranísima edad de 21 años y 92 días y solo dos jugadores lo lograron siendo más jóvenes: Giuseppe Meazza (19 años y 261 días) y Gianni Rivera (21 años y 78 días). Un resultado, en definitiva, histórico: el delantero del Inter es el tercero más joven de siempre en conseguirlo, otro resultado más que confirma su ascenso. Tras una excelente primera temporada en el primer equipo, este año se está haciendo cada vez más hueco en el esquema de su mentor Chivu y ya ha firmado dos goles y una asistencia.





Titular indiscutible para el seleccionador Mancini, los números de Esposito con Italia son notables si se miran en el presente, pero se vuelven todavía más remarcables si se proyectan hacia el futuro. No sorprendería que, en pocos años, el delantero del Inter pudiera escalar muchas posiciones en la clasificación de goleadores históricos de la selección italiana, una lista que desde hace años ya no registra grandes sacudidas en los puestos de cabeza.





En este momento ocupa el 77º puesto con 6 goles junto a Pellegrini y Bernardeschi, y si mantiene este ritmo, Esposito podría superar a muchos de los nombres que tiene por delante. Basta pensar que, entre los jugadores aún en activo, con 7 goles están Federico Chiesa y El Shaarawy, con 8 Berardi, con 9 Frattesi, con 10 Barella, con 11 Retegui y Raspadori, con 12 Belotti, con 13 Kean, con 14 Balotelli. Con 8 goles más en los próximos meses —y si los “competidores” se quedaran quietos—, Pio podría convertirse pronto ya en el máximo goleador de Italia en activo, pero la clasificación es tan corta que el top 10 ya parece estar a su alcance.





Partiendo de 6 goles (y con 2 partidos contra Francia y Turquía por jugar en los próximos días), el número 7 de Italia tiene a muchos tótems de la selección en su punto de mira: con otras 10 dianas en los próximos meses/años, alcanzaría los 16 de Toni y Vialli. Con 17 está Immobile, con 19 Bettega y Gilardino, con 20 Paolo Rossi y con 21 De Rossi.





Antes de entrar en el top 10, debería superar a Sandro Mazzola (22 goles con Italia para él) y luego aspirar a los 23 tantos de Vieri y Graziani y a los 25 de Baloncieri, Inzaghi y Altobelli. El top 5 se abre después con Baggio y Del Piero (con 27 goles), el podio lo componen (y así es ya desde hace décadas) Piola con 30, Meazza con 33 y Riva con 35.





Por ahora, esas cimas son solo un sueño para Esposito, que está a nada menos que 29 goles de Rombo de Trueno. La misión es complicada, sí, pero no imposible teniendo en cuenta la calidad del chico y su juventud. Incluso si solo lograra acercarse a la leyenda del Cagliari, el fútbol italiano habría reencontrado a un goleador de los que faltaban, al menos en términos numéricos, desde hace muchos años. No queda más que desearlo y seguir animándole a él y a la Italia de Mancini.