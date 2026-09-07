La incorporación del neerlandés Georginio Wijnaldum al Al-Ittihad no fue una simple operación a coste cero en las últimas horas del mercado, sino que rápidamente se convirtió en uno de los fichajes más polémicos del "Decano", después de que la afición se dividiera entre quienes ven en el veterano jugador un refuerzo real para el centro del campo y quienes consideran que su contratación no responde a las necesidades actuales del equipo.

El Al-Ittihad cerró la operación con un contrato por una temporada, de modo que Wijnaldum continúa su trayectoria en la Roshn League tras tres temporadas exitosas con el Al-Ettifaq, en las que disputó 96 partidos en la competición, marcó 36 goles y dio 16 asistencias, mientras que sus números en las distintas competiciones alcanzaron los 101 partidos, 38 goles y 17 asistencias, según datos del Al-Ettifaq.

Gran experiencia, pero la edad plantea la pregunta

No se puede considerar a Wijnaldum como un simple jugador que ha cumplido 35 años; el neerlandés posee un historial europeo excepcional con el Liverpool, el Paris Saint-Germain y la Roma, además de una amplia experiencia internacional con la selección de los Países Bajos.

Pero al mismo tiempo, la edad sigue siendo un factor que no se puede ignorar, sobre todo porque el Al-Ittihad intenta construir un equipo capaz de competir en más de un torneo, lo que plantea la pregunta sobre la capacidad del jugador para mantener su nivel físico a lo largo de toda la temporada.

Lee también: ¿Quién sale más beneficiado? ¡El mercado de la Roshn sonríe al cuarteto de la cima y da la espalda al Al-Nassr!

A pesar de ello, su última temporada con el Al-Ettifaq ofrece una respuesta bastante positiva; marcó 16 goles y dio 7 asistencias en la Roshn League, firmando así su mejor temporada goleadora durante su etapa en Arabia Saudí.

Ríos ya está, entonces ¿dónde necesita el Al-Ittihad a Wijnaldum?

Aquí es precisamente donde comienza la verdadera controversia, porque el Al-Ittihad ya había reforzado el centro del campo con la contratación del colombiano Richard Ríos, procedente del Benfica, antes de recurrir en las últimas horas a Wijnaldum en una operación gratuita. Por lo tanto, la pregunta no es si el jugador tiene calidad, sino ¿qué papel le dará el equipo?

Wijnaldum puede jugar en más de una posición dentro del centro del campo, ya sea como jugador adelantado o en una posición más retrasada, y además aporta al equipo capacidad para conservar el balón, moverse entre líneas y llegar al área, características que se mostraron con claridad durante su etapa en el Al-Ettifaq.

Por eso, la operación puede convertirse en un refuerzo importante si se utiliza al jugador en el papel que se ajusta a sus capacidades, sobre todo porque el Al-Ittihad no necesita necesariamente a Wijnaldum para que sea la "primera estrella", sino a un jugador que conecte las líneas y aporte al centro del campo experiencia y calma en los grandes partidos.

Un fichaje sin coste y con un riesgo limitado

Uno de los factores más importantes que hacen que la contratación sea lógica es que el Al-Ittihad no pagó una cantidad por el traspaso del jugador, después de que finalizara su vinculación con el Al-Ettifaq y quedara libre.

Además, la duración del contrato por una temporada reduce el riesgo asociado a la edad del jugador; si Wijnaldum triunfa, el Al-Ittihad podrá aprovecharlo en una temporada competitiva importante, y si su nivel decae, el club no se verá ante un contrato de larga duración del que resulte difícil desprenderse.

Y aquí la operación parece diferente a la contratación de una gran estrella con un contrato largo y un salario enorme; el Decano ha conseguido a un jugador con gran experiencia en la propia liga, sin coste de traspaso y con un compromiso contractual corto.

De "tapar un hueco" a "la pieza que faltaba"

Al final, el veredicto sobre el fichaje de Wijnaldum no se dará a través de su nombre o su edad, sino a través del papel que desempeñe dentro del sistema del Al-Ittihad.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Si el neerlandés logra aportar al centro del campo experiencia, creación de juego, llegada ofensiva y circulación del balón, podría pasar de ser un fichaje que generó interrogantes a una pieza que realmente le faltaba al equipo.

Pero si el Al-Ittihad lo fichó solo porque es un gran jugador disponible en las últimas horas del mercado, sin un papel táctico claro para él, la operación se convertirá rápidamente en un simple "tapar un hueco".

Y entre ambas posibilidades, la verdadera apuesta recae en el cuerpo técnico: ¿podrá el Al-Ittihad sacar la mejor versión de Wijnaldum, o el nombre del gran jugador será mayor que su papel dentro del equipo?