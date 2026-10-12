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Piers Morgan reaviva su enconada disputa con Jamie Carragher por Cristiano Ronaldo al llamarle «llorica» en directo por televisión
Morgan reaviva el enfrentamiento en televisión
Según The Mirror, la disputa volvió a avivarse cuando Morgan arremetió contra Carragher durante un episodio de su programa Football Uncensored.
La discusión comenzó en las redes sociales cuando Carragher criticó duramente a Morgan y a Rio Ferdinand por su defensa incondicional de Ronaldo tras sus polémicas acciones con Portugal. Morgan, decidido a no dejar que la discusión se apagara, sacó el tema en antena junto a su compañero Simon Jordan para burlarse de Carragher por un incidente anterior relacionado con Ronaldo.
- Getty Images Sport
El brutal comentario de «niñato»
Morgan aprovechó su espacio televisivo para recordar a los espectadores un momento concreto en Sky Sports en el que Ronaldo ignoró por completo a Carragher.
Al dar su opinión sobre el comentarista, Morgan afirmó: «Jamie Carragher y yo tuvimos un pequeño rifirrafe el fin de semana después de que Carragher dijera que Rio Ferdinand y yo habíamos hecho el ridículo defendiendo a Cristiano Ronaldo porque somos amigos suyos. Y Carragher, como quizá recordemos, se llevó un desplante de Ronaldo en directo en Sky: ni siquiera quiso reconocer su presencia. Puede que por eso se esté comportando como un auténtico crío con este asunto».
Cruce de insultos en las redes sociales
La diatriba en directo llega tras una serie de duros intercambios entre ambos en las redes sociales. Morgan acusó a Carragher de tener un doble rasero y recordó que había apoyado a Luis Suárez tras el incidente de insultos racistas, así como su polémico episodio en el que escupió a otra persona.
Carragher no tardó en responder y acusó a Morgan de ser un adulador completamente obsesionado con conseguir otra entrevista con Ronaldo. Carragher también compartió una antigua columna de periódico en la que Morgan había calificado a Ronaldo de «niño mimado», para poner de manifiesto su hipocresía.
- AFP
¿Qué pasará ahora con los dos enfrentados?
Como ninguno de los dos está dispuesto a dar su brazo a torcer, es probable que este enfrentamiento público siga dando que hablar en las redes sociales. Los aficionados estarán pendientes de si Carragher responde directamente a esta última pulla lanzada en televisión. Mientras tanto, Ronaldo sigue plenamente centrado en su rendimiento sobre el terreno de juego y acaba de marcar el 981.º gol de su carrera con el Al Nassr ante el Neftchi Fargona en la Liga de Campeones Élite de la AFC.
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