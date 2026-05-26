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Piers Morgan, famoso seguidor del Arsenal, responde a las críticas sobre cómo accedió al campo del Crystal Palace para celebrar el título de la Premier League
Las celebridades provocan una reacción negativa
Morgan y sus hijos Bertie, Stanley y Spencer celebraron el título del Arsenal en el campo junto a Jack Whitehall y Jake Wood. La afición criticó que accedieran sin autorización tras la victoria 2-1 sobre el Crystal Palace en la última jornada.
Los Gunners ya se habían asegurado su primer título de la Premier League en 22 años antes de llegar a Selhurst Park. Los aficionados se preguntaron cómo Morgan eludió los protocolos del estadio para conseguir fotos exclusivas con Mikel Arteta y los veteranos del primer equipo.
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Morgan defiende su presencia
Las imágenes de la celebración generaron indignación en redes. Un aficionado criticó la presencia de la familia en el campo: «¿Por qué estaban Piers Morgan y su clan en Selhurst? Odio a los famosos que se cuelan donde no les llaman, sobre todo a los que pidieron la cabeza de Arteta».
En X, Morgan respondió: «Tuve la previsión de comprar cuatro entradas en marzo, pues intuí que sería un día trascendental para el club que apoyo desde hace 55 años. Arteta nos demostró a muchos que estábamos equivocados, y eso me alegra».
Detalles de las interacciones en el terreno de juego
La polémica en redes creció cuando seguidores rivales cuestionaron cómo entradas normales permitían a la familia Morgan entrar al campo. «Para aclarar, el 4 de marzo pagué el precio completo (750 £ + IVA cada una) por cuatro entradas para la suite VIP del Club 2010 del Palace», dijo Morgan. «Luego nos invitaron a la sala de juntas y nos ofrecieron bajar al campo para la entrega del trofeo. Nos sentimos muy afortunados».
Sobre el momento con el centrocampista Declan Rice, añadió: «No pagué para que viniera y me colgara su medalla de ganador al cuello para una foto, pero me encantó que lo hiciera».
Más tarde respondió: «Solo los guapos», tras la pregunta de un aficionado sobre si todos los visitantes recibían el mismo trato.
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El objetivo: la gloria europea
El equipo de Arteta, recién coronado campeón nacional, debe centrarse de inmediato en lograr un histórico doblete continental. Los Gunners, que terminaron la Premier League siete puntos por encima del Manchester City, viajarán el sábado a Budapest para disputar la final de la Liga de Campeones contra el vigente campeón, el París Saint-Germain. Morgan ha declarado que tiene «mucha confianza» en que este equipo en racha conquiste su primera Copa de Europa.