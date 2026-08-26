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Pierre Sage, técnico del Crystal Palace, hace una difícil confesión sobre Ismaila Sarr en medio del fuerte interés del Liverpool por su fichaje
La lesión de Sarr no es una huelga para forzar un traspaso
El Liverpool se ha puesto recientemente en contacto con el Crystal Palace por Sarr, después de que se viniera abajo su acuerdo por Yankuba Minteh. Según una información del Liverpool Echo, Sage ha rechazado con firmeza las afirmaciones de que Sarr se niega a entrenarse para forzar un traspaso a Merseyside o al Galatasaray. En su lugar, el técnico reveló que el delantero está de baja por un problema en la ingle.
Sage declaró: "Ismaila Sarr está lesionado. Tiene dolor en la ingle, por eso no lo habéis visto [entrenar] con nosotros hoy. Está trabajando al margen del grupo porque realmente tiene mucho dolor en la ingle. Pero vamos a prepararlo, necesita tiempo".
- (C)Getty Images
Sage aborda el interés del Liverpool
El jugador, de 28 años, se perdió el estreno del Crystal Palace en la Premier League contra el Everton y tampoco jugará el choque del viernes por la noche ante el Manchester City. Sage reconoció la fuerte especulación en torno a Sarr, especialmente después de que el Liverpool presentara una oferta de 50 millones de libras, pero cree que el extremo cumplirá los tres años que le quedan de contrato.
Sage explicó: "Siempre es difícil para un jugador cuando tu nombre se asocia con un club como el Liverpool. Por el momento, lo más importante es entender que el jugador no puede jugar y está en tratamiento, y lo que ocurra con su posible futuro está realmente muy lejos de mí".
Comprensión ante el ruido por los fichajes
Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, Sage expresó su simpatía por Sarr mientras lidia con todo el ruido generado a su alrededor. El entrenador mantuvo conversaciones privadas con Sarr esta semana para asegurarse de que su estado de ánimo siga siendo positivo pese a los continuos vínculos con el Liverpool y el club saudí Al-Hilal.
"Entiendo que, para cualquiera, tener este tipo de contacto es difícil, porque dudas mucho", continuó Sage. "Pero, de momento, está con nosotros. Tiene contrato. Está lesionado y quizá se pueda establecer una relación entre su lesión y la situación. Pero para mí es honesto y no tengo ningún problema con eso".
- AFP
¿Qué será lo próximo para el Liverpool y Sarr?
El Liverpool afronta una tensa carrera contrarreloj para convencer al Crystal Palace de que venda a Sarr antes del inminente cierre del mercado de fichajes de verano del lunes. Mientras Sage planifica con paciencia la recuperación total del delantero en Selhurst Park, el conjunto de Anfield debe decidir rápidamente si presenta una oferta mejorada o gira hacia objetivos alternativos en ataque para satisfacer a Andoni Iraola.
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