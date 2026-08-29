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Pierre Sage critica al Crystal Palace por su «falta de energía» mientras el Manchester City logra una dominante victoria en Selhurst Park
El Crystal Palace sufre una dura goleada
El Palace se encuentra anclado en el fondo de la tabla de la Premier League después de sufrir dos derrotas consecutivas al inicio de la nueva campaña. El City de Enzo Maresca dominó el encuentro en Selhurst Park gracias a los dobletes de Cherki y Haaland. La dura derrota amplió un récord no deseado para el Crystal Palace, que ahora ha perdido su primer partido en casa en 13 temporadas distintas de la Premier League.
- Craig Mercer
Sage cuestiona el impacto desde el banquillo
Los intentos de Sage de inyectar un nuevo impulso con la entrada de Dwight McNeil, Zavier Gozo y Evann Guessand en la segunda parte le salieron mal, ya que el nivel de rendimiento de su equipo bajó considerablemente. Desahogando su frustración ante Sky Sports tras el pitido final, Sage insistió: "Creo que pudimos jugar 60 minutos, seguimos en el partido. Cuando hice los cambios, la energía del equipo bajó. Estoy un poco enfadado por eso.
"Ambos [mi equipo y yo], estamos juntos. Estoy con mi equipo en cada momento. Tuvimos muchas ocasiones, es difícil tener esperanza contra este tipo de equipo sin marcar. Cuando cambias jugadores, necesitas más energía, no encontré eso".
El técnico francés exige una mejora
La dura derrota fue solo la segunda vez que un equipo dirigido por Sage encajó cuatro goles en un partido de liga, tras la derrota del Lyon por 4-1 ante el PSG en abril de 2024. Al referirse a las carencias físicas y a una pretemporada alterada, Sage añadió: "Sabemos que estamos en un proceso, sabemos que tenemos que trabajar. No podemos aceptar este tipo de situación, merecíamos un mejor resultado. Dos situaciones negativas al final. Llegamos tarde a nuestras pretemporadas. Creo que en este momento necesitamos sustituciones. No se puede reemplazar el cansancio con poca energía".
- Getty Images Sport
Movimientos esperados en el último día de mercado
El Palace afronta una necesidad urgente de reorganizarse y aprovechar los últimos días del mercado de fichajes antes del cierre del martes para reforzar la profundidad de su plantilla. Sage buscará sus primeros puntos de la temporada cuando lleve a su equipo al otro lado de la capital para enfrentarse al Fulham en un derbi londinense el 5 de septiembre. Lograr un resultado positivo en Craven Cottage es esencial para elevar la moral en el vestuario antes de que el calendario nacional se detenga por el parón internacional.
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