Ese gol convirtió al delantero en el primer jugador desde Zlatan Ibrahimovic en 2009 en marcar en cada una de las cinco primeras jornadas de una temporada de La Liga.

Al reflexionar sobre el sensacional estado de forma de su compañero, Navarro se deshizo en elogios al hablar con Movistar Plus: «Aubameyang es una estrella de talla mundial. Todo el mundo sabe el calibre de jugador que es. La racha de forma que atraviesa es impresionante.

»Le ayudamos a marcar goles tanto como podemos e intentamos aprovechar al máximo su momento. Ojalá marque en todas y cada una de las jornadas. Estoy muy contento con su fichaje. Es un jugador de primer nivel y nos aporta muchísimo.

»Tiene unas cualidades físicas excepcionales. Tiene cuerpo de atleta. Entrena sin descanso. Verle entrenar es un ejemplo para todos los jugadores jóvenes. Ha sido impresionante desde el primer día, y solo tenemos que disfrutar de tenerle».