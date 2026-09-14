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Pierre-Emerick Aubameyang, elogiado como «estrella de talla mundial» por el capitán del Deportivo tras marcar en su quinto partido consecutivo de LaLiga
El delantero amplía su racha goleadora
Tras verse por detrás en el marcador por el tanto inicial de Ramon Terrats, los visitantes empataron en el minuto 78 gracias a un certero cabezazo de Aubameyang a centro de Yeremay Hernandez. El empate en Getafe mantuvo el inicio de temporada invicto del equipo recién ascendido. Esta aportación vital elevó la cuenta del prolífico delantero a cinco goles y dos asistencias de los nueve tantos ligueros que ha marcado su equipo hasta ahora en la presente temporada.
- AgenciaLOF
El capitán elogia al veterano delantero
Ese gol convirtió al delantero en el primer jugador desde Zlatan Ibrahimovic en 2009 en marcar en cada una de las cinco primeras jornadas de una temporada de La Liga.
Al reflexionar sobre el sensacional estado de forma de su compañero, Navarro se deshizo en elogios al hablar con Movistar Plus: «Aubameyang es una estrella de talla mundial. Todo el mundo sabe el calibre de jugador que es. La racha de forma que atraviesa es impresionante.
»Le ayudamos a marcar goles tanto como podemos e intentamos aprovechar al máximo su momento. Ojalá marque en todas y cada una de las jornadas. Estoy muy contento con su fichaje. Es un jugador de primer nivel y nos aporta muchísimo.
»Tiene unas cualidades físicas excepcionales. Tiene cuerpo de atleta. Entrena sin descanso. Verle entrenar es un ejemplo para todos los jugadores jóvenes. Ha sido impresionante desde el primer día, y solo tenemos que disfrutar de tenerle».
Navarro lamenta la victoria que se le escapó
Este hito extraordinario deja al delantero a solo un gol del histórico récord del club de Walter Pandiani como mejor arranque goleador de una temporada en la historia del conjunto gallego.
El capitán también ofreció su veredicto sobre el partido y los retos más amplios de la campaña liguera: "Creo que por momentos en la segunda parte sentimos que podíamos llevarnos los tres puntos. Cuando enlazamos pases, nos sentimos cómodos con el balón y logramos superar sus primeras líneas. Después de su gol, sorprendiéndonos en jugada abierta, seguimos apretando como hacemos siempre y marcamos el gol que nos dio un punto. La sensación de esa segunda parte es que podríamos haber ganado el partido.
"La Liga es muy dura. Somos recién ascendidos después de muchos años fuera. Creo que tenemos una plantilla muy buena. Hemos empezado fuerte, pero tenemos que pelear en cada partido. Venir a Getafe nunca es fácil. Compiten bien y es difícil superarles. Estamos contentos con el inicio, pero nos habría encantado llevarnos la victoria hoy."
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A por un récord goleador histórico
El goleador de 37 años necesita ahora solo un tanto más para igualar los seis de Pandiani, que siguen siendo el mejor arranque de una temporada en la historia del Deportivo. La letal puntería del delantero de cara a portería sigue siendo esencial mientras el recién ascendido busca sumar puntos cruciales y afianzar su estatus en la máxima categoría. El equipo de Antonio Hidalgo afronta otra dura prueba de su consistencia cuando reciba al Sevilla en la sexta jornada el miércoles 16 de septiembre.
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