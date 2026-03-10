Piero Hincapie ya es un héroe de culto del Arsenal, así que, ¿qué papel desempeñará Myles Lewis-Skelly en el futuro de los Gunners?

Al entrar en la última semana del mercado, parecía que el Arsenal había cerrado sus operaciones. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres y Eberechi Eze llegaron por un total de 250 millones de libras (334 millones de dólares) antes de los complementos. Pero, con la fecha límite cada vez más cerca, el nuevo director deportivo, Andrea Berta, y el entrenador, Mikel Arteta, tenían otro objetivo en mente.
Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen, capaz de jugar como central, lateral izquierdo e incluso lateral, estuvo vinculado fugazmente con el Tottenham, mientras que también se había sugerido el interés del Liverpool y el Atlético de Madrid en un pasado no muy lejano. El Arsenal, consciente de que aún necesitaba más profundidad en defensa, se lanzó al ruedo y acordó un contrato de cesión con opción de compra.
Ahora, en vísperas del encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones entre los Gunners y el Leverkusen, se informa de que el Arsenal activará la cláusula de compra de 45 millones de libras (60 millones de dólares) del contrato del internacional ecuatoriano. Todas las partes directamente implicadas en la transacción saldrán ganando, pero ¿qué pasará con aquellos que se han visto afectados negativamente, concretamente el canterano y favorito de la afición Myles Lewis-Skelly?