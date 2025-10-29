"Piensa que es Pep Guardiola": El vestuario del Real Madrid amenaza con volverse en contra del "inalcanzable" Xabi Alonso
Alonso sacude las cosas
Alonso llegó en junio y dejó una cosa clara: nada en el Santiago Bernabéu sería igual que bajo Carlo Ancelotti. ¿Viejos hábitos? Fuera. Es más que solo sesiones extra de gimnasio. Solo se permite al personal esencial en el campo de entrenamiento. El acceso al vestuario antes de los partidos o en el medio tiempo es limitado. Las alineaciones ya no se filtran. Incluso los entornos de los jugadores ahora enfrentan restricciones. La idea es enfocarse y mantener la privacidad. Se nota que algunos jugadores no están acostumbrados a eso. Y sin embargo, en el campo, los resultados son positivos. Pero el fútbol no se trata solo de resultados. Se trata de personalidades, hábitos y niveles de comodidad. Esa parte está clara. Algunos jugadores se están ajustando. Otros, no tanto.
- Getty Images
'Él piensa que es Pep Guardiola'
La frustración continúa acumulándose detrás de escena. Algunos jugadores sienten que su libertad en el campo está restringida. Algunos piensan que Alonso es distante. Una fuente interna cercana al vestuario del Madrid ha revelado las dificultades que Alonso enfrenta actualmente. Hablando con el Athletic, la fuente dijo: "Algunos de ellos han ganado tanto sin hacer estas cosas que cuando se les han impuesto, se han quejado. Cree que es Pep Guardiola, pero por ahora solo es Xabi."
Esa línea supuestamente sigue apareciendo en las conversaciones alrededor del equipo. No del todo halagadora. Parte admiración, parte escepticismo. La tormentosa salida de Vinicius Junior tras ser sustituido contra el Barcelona puso de relieve la tensión, pero parece que los problemas pueden ser más profundos que eso.
Algunos sienten que Alonso es "inaccesible". Las comparaciones con el estilo abierto y cálido de Ancelotti solo hacen que la brecha parezca más grande. Especialistas en entrenamiento, reglas más estrictas, acceso restringido, cambios diseñados para mejorar el enfoque. Y, sin embargo, cambia la atmósfera. El equipo está respondiendo con niveles mejorados en el campo, pero no todos están contentos con ello.
Éxitos tempranos, pero dolores de crecimiento
Aún así, el enfoque está funcionando, al menos en parte. Madrid lidera La Liga. El rendimiento en la Liga de Campeones es sólido. Los jugadores jóvenes están teniendo oportunidades: Arda Guler, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono. Las rotaciones mantienen involucrada a la plantilla. El equipo de Alonso - el asistente Sebastian Parrilla, el preparador físico Ismael Camenforte, los analistas Alberto Encinas y Beñat Labaien - están implementando un plan que claramente requiere tiempo y paciencia.
"Son conscientes de que están inmersos en un proceso que requiere paciencia para que el equipo funcione como han planeado", continuó la fuente. Algunos jugadores se están adaptando bien. Otros se están quejando. Alonso parece dispuesto a adherirse a sus principios de disciplina. La tensión es un efecto secundario, no un obstáculo insalvable, al menos por ahora.
- AFP
Mirando hacia adelante en el Bernabéu
El Real Madrid siempre está bajo escrutinio. Cada movimiento es magnificado por los medios y el equilibrio de autoridad de Alonso será crucial para decidir su futuro. La insatisfacción de los jugadores veteranos es algo que hay que observar y, ciertamente, algo que gestionar si el exjugador del Bayer Leverkusen quiere mantener su trabajo. Los Blancos buscarán seguir construyendo impulso a pesar del descontento tras bambalinas cuando reciban al Valencia en La Liga el sábado.