En cambio, los Tricky Trees piden, sin cláusulas adicionales, unos 145 millones, el récord británico que el Liverpool pagó el verano pasado al Newcastle United por el delantero Alexander Isak.

Anderson, de 23 años, lleva tiempo en la agenda del Manchester City. Sus actuaciones con el Nottingham la temporada pasada atrajeron a varios grandes de Europa y le valieron un puesto en la selección inglesa para el Mundial.

Con Tuchel, todo indica que será titular en el centro del campo. En el amistoso contra Costa Rica (3-0) jugó desde el inicio y fue sustituido en el 71’.