Según The Athletic, los Skyblues ofrecieron 140 millones de euros (123 millones de traspaso base y 17 millones en bonificaciones) por el internacional inglés, pero el Forest lo rechazó.
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¡Piden una cifra récord por el traspaso! El Manchester City se lleva un chasco con su última megaoferta por la estrella emergente de la Premier League
En cambio, los Tricky Trees piden, sin cláusulas adicionales, unos 145 millones, el récord británico que el Liverpool pagó el verano pasado al Newcastle United por el delantero Alexander Isak.
Anderson, de 23 años, lleva tiempo en la agenda del Manchester City. Sus actuaciones con el Nottingham la temporada pasada atrajeron a varios grandes de Europa y le valieron un puesto en la selección inglesa para el Mundial.
Con Tuchel, todo indica que será titular en el centro del campo. En el amistoso contra Costa Rica (3-0) jugó desde el inicio y fue sustituido en el 71’.
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El Manchester United también está interesado en Elliot Anderson.
Anderson se formó en el Newcastle United y se volvió profesional allí. En el verano de 2024 fichó por el Nottingham, donde se consolidó como titular en el centro del campo. La temporada pasada jugó todos los partidos de la Premier League, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias.
Sin embargo, el Manchester United también lo sigue, aunque, según The Athletic, no podría igualar la oferta económica del City.
Su contrato con el Nottingham vence el 30 de junio de 2029.