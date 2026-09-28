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Ukraine v England - UEFA Euro 2020: Quarter-finalGetty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Piden al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que descarte a Dominic Calvert-Lewin por la sensación del Championship como sucesor de Harry Kane

Inglaterra
T. Tuchel
H. Kane
W. Lankshear
D. Calvert-Lewin
Premier League
Championship

Troy Deeney ha instado a Thomas Tuchel a dejar de convocar a Dominic Calvert-Lewin y centrarse en el futuro tras la reciente derrota de Inglaterra ante España. El exdelantero del Watford cree que la promesa del Middlesbrough Will Lankshear debería ser llamada para aprender a la sombra de Harry Kane de cara a la Eurocopa 2028.

  • Deeney exige cambios a Tuchel

    Deeney ha instado a Tuchel a pasar por alto a Calvert-Lewin y dar a Lankshear una oportunidad con Inglaterra. La petición llega después de que Inglaterra sufriera una derrota por 3-2 ante España, en la que el capitán Kane falló un penalti crucial.

    Calvert-Lewin, que ha disfrutado de un sólido inicio de temporada con el Leeds, sustituyó a Kane durante los últimos siete minutos. Sin embargo, el jugador de 29 años tuvo dificultades para causar impacto en su breve aparición. Deeney cree que Tuchel debe empezar a planificar el futuro, especialmente con Kane camino de cumplir 35 años para la Eurocopa 2028. Considera que los talentos más jóvenes merecen la oportunidad de integrarse en la selección absoluta y aprender del actual capitán.

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    «No eres la respuesta»

    En declaraciones en el podcast Premier League All Access de talkSPORT, Deeney no se mordió la lengua en su valoración de la tardía aparición de Calvert-Lewin. El excapitán del Watford insistió en que convocar a veteranos de más edad no aporta ningún beneficio a largo plazo para la selección nacional.

    «Ya sé cómo va a ir esto, no aprendo nada», afirmó Deeney. «No aprendí nada cuando Dominic Calvert-Lewin salió ayer e hizo 57 faltas en cuatro minutos. Dominic Calvert-Lewin, con todos los respetos, lo ha hecho de maravilla en Leeds. Tú no eres la respuesta de cara al futuro».

  • Mirando a Lankshear de cara al futuro

    En lugar de apoyarse en Calvert-Lewin, Deeney quiere ver al delantero del Middlesbrough Lankshear entrar en la dinámica del equipo. El jugador de 21 años ya ha marcado seis goles en el Championship esta temporada y recientemente vio puerta en su debut con la selección sub-21 de Inglaterra ante Kazajistán.

    «Yo preferiría mucho más, y no digo que este chico sea la respuesta, pero un Will Lankshear, [vamos a] traerte», añadió. «Veamos qué tienes a largo plazo. Veamos si puedes aprender de Harry Kane, si puedes aportar [al equipo], porque ¿qué tiene, 22, 23 años, marcando en el Championship? Y ya sé que el Championship no es la Premier League. Entiendo todo eso. Pero al menos es un chico que ha pasado por todos esos sistemas [de cantera], y podemos ver si eres [material] de largo plazo».

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    Construyendo hacia una nueva era

    Por ahora, Tuchel se enfrenta a un delicado equilibrio de cara al próximo parón internacional. Debe decidir si mantiene a suplentes de confianza y con experiencia o integra a la próxima generación de talento ofensivo.

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