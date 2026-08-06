Getty Images Sport
Traducido por
Piden al Chelsea que fiche a un ex portero del Liverpool mientras Shay Given critica a Robert Sanchez por sus errores fruto de un «arrebato»
Given señala a Kelleher como la solución
Given cree que el portero del Brentford Caoimhin Kelleher sería un fichaje transformador para el Chelsea o el Newcastle este verano. El irlandés ha quedado impresionado por las actuaciones recientes de Kelleher y cree que el guardameta está preparado para asumir un papel como titular.
En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Given afirmó: "¿Podrían Chelsea o Newcastle ir a por Kelleher este verano? Posiblemente. Dependería del Liverpool y de si puede activar algún tipo de cláusula para ficharlo ellos mismos y evitar que otro club se lo lleve".
La situación de la portería en Anfield sigue siendo cambiante, con Alisson todavía firmemente asentado como primera opción. Given señaló: "Mucho dependerá de Allison, porque ahora mismo no traerías de vuelta a Kelleher si Alisson se va a quedar las dos próximas temporadas. Creo que Keller encajaría muy bien en el Newcastle ahora mismo. Creo que también encajaría muy bien en el Chelsea. El Chelsea es el club que me ha sorprendido un poco por no incorporar a nadie, y lo digo como alguien a quien sí le gusta Robert Sanchez".
- Getty Images Sport
Sánchez, en el punto de mira por sus errores costosos
A pesar de reconocer el talento de Sanchez, Given expresó su frustración por la tendencia del español a cometer errores muy visibles.
«Le defendí mucho la temporada pasada, pero sigue reincidiendo con algunos de los errores que comete», añadió Given. «Puede hacer paradas increíbles y piensas que este chico es de verdad, pero luego le da una locura en la frontal del área y parte a alguien por la mitad».
La presión aumenta sobre Chelsea para resolver sus problemas de larga duración en la portería, después de haber gastado mucho en varias opciones desde 2018. Given tiene claro que el momento del cambio es ahora. Continuó: «Creo que fichar a un nuevo portero es algo que podría pasar en el Chelsea este verano, y si no es Kelleher quizá sea otro, pero esa es una posición que necesitan reforzar en este mercado, no en el siguiente, sino ahora.
«Xabi Alonso ya está en su sitio y puede que haya visto suficiente de Robert Sanchez. No estoy seguro. Definitivamente creo que Newcastle y Chelsea quieren fortaleza en esa posición y Kelleher sería un buen fichaje para cualquiera de los dos».
Debate Kelleher vs Mamardashvili
El Liverpool ya ha cerrado un acuerdo por el internacional georgiano Giorgi Mamardashvili, pero Given sigue sin estar convencido de que sea una mejor promesa que Kelleher. Al hablar de la competencia, Given dijo: «Mamardashvili llegó al Liverpool con una gran reputación y hasta ahora lo ha hecho bien, pero sigo sin estar convencido de que vaya a ser el futuro portero titular después de Alisson. Ahora estoy aún más convencido con Kelleher, dado que ha demostrado que puede ser el número uno en el Brentford y, obviamente, conoce el Liverpool a la perfección.
«No me cabe ninguna duda de que podría volver al club y lo que me gusta de Kelleher es que aporta una auténtica calma a todo lo que hace. Nunca parece alterarse ni ponerse nervioso por nada. Podría hacer la mejor parada del mundo y simplemente levantarse como si no hubiera pasado nada y ponerse a organizar a sus defensas para un córner».
- Getty
Desarrollo y crecimiento futuros
Las actuaciones de Kelleher con el Brentford han demostrado que puede manejar la presión del fútbol de élite, según Given.
«Creo que seguirá desarrollándose como jugador. Espero que se quede en el Brentford al menos otra temporada. No le vendrá nada mal», dijo el exguardameta del Newcastle. «Está demostrando a todo el mundo que tiene lo necesario para jugar con regularidad cada semana, y eso conlleva un tipo de presión diferente al de estar en el banquillo y entrar y salir del equipo».
Given concluyó: «Ya está trabajando en otras cosas fuera del terreno de juego, en el gimnasio y en los entrenamientos, para ganar fuerza en la parte superior del cuerpo, mejorar y ser mejor, y lo hará. Solo veo cosas positivas para el futuro de Caoimhin». Con el Chelsea buscando más estabilidad y menos momentos de «rush of blood» de su portero titular, Kelleher representa una opción cada vez más atractiva para el Chelsea en su intento de escalar posiciones en la tabla.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias