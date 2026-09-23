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Piden a Lionel Scaloni que siga como seleccionador de Argentina mientras los jugadores ruegan al ganador del Mundial 2022 que firme un nuevo contrato
El vestuario respalda al entrenador
La especulación en torno a la continuidad de Scaloni se ha intensificado, con las condiciones actuales de su contrato acercándose a su vencimiento en diciembre. Los rumores sobre una posible salida surgieron después de que España lograra una victoria por 1-0 en la gran final de julio, aunque las negociaciones con la AFA siguen en curso. Reunidos en Buenos Aires, los jugadores de Argentina han lanzado ahora una petición pública para que el técnico de 48 años se comprometa a largo plazo con el país.
- AFP
Las figuras clave expresan un profundo respeto
A su llegada el martes a la base de entrenamiento de Buenos Aires, sus compañeros internacionales mostraron un respaldo inequívoco a su seleccionador. El joven centrocampista Nico Paz destacó el papel decisivo de Scaloni en el inicio de su carrera con la absoluta: "Para mí, es uno de los entrenadores más importantes. Me hizo debutar y espero que se quede".
El experimentado central Cristian Romero subrayó la influencia fundamental del técnico en toda la concentración: "Esperamos que se quede. Es la figura clave en la construcción de esta selección, así que obviamente queremos que continúe".
El portero Juan Musso puso de relieve la admiración colectiva que existe dentro del grupo: "Dado el éxito que ha tenido y lo que construyó con este equipo, lo tenemos en muy alta estima y le tenemos un gran cariño".
La plantilla rememora triunfos históricos
El defensa Leonardo Balerdi reforzó esa visión colectiva y calificó de «privilegio» la oportunidad de representar a la nación bajo la dirección de Scaloni.
El extremo del Benfica Gianluca Prestianni se sumó a esa postura al señalar la contribución más amplia del seleccionador al pueblo argentino: «Lo dio todo por la selección en los últimos tiempos e hizo muy felices a todos los argentinos».
A lo largo de un mandato de ocho años y 104 partidos, Scaloni conquistó el Mundial de 2022 junto a dos Copas América consecutivas, en 2021 y 2024, con un balance de 76 victorias, 18 empates y solo 10 derrotas, además de establecer una histórica racha de 36 encuentros sin perder.
- AFP
Se avecina una despedida emotiva en Córdoba
Está previsto que Scaloni atienda a los periodistas en una comparecencia oficial previa al partido el próximo martes, antes de medirse a Bolivia en Córdoba. Los compromisos de otoño harán que el equipo se enfrente a Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El último encuentro, en el estadio Monumental de Buenos Aires, promete ser un acontecimiento trascendental, ya que marcará la despedida internacional oficial del capitán Lionel Messi tras su anunciada retirada.
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