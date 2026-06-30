«Paraguay se defendió con muchos jugadores atrás, así que nos costó imponer nuestro ritmo. Lo intentamos con centros y así marcamos. Pero al final no salió bien, cuando te eliminan contra Paraguay», añadió Havertz. El delantero del Arsenal había igualado 1-1 en el 54’, tras el gol de Julio Enciso (42’) que mandó a Alemania al descanso en desventaja.

El 1-1 persistía al término del tiempo reglamentario, así que el tercer partido de dieciseisavos del Mundial 2026 fue a la prórroga. En el minuto 102 Jonathan Tah marcó un gol que, en un principio, parecía válido y que podría haber supuesto la victoria y el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por una supuesta falta de Waldemar Anton sobre el portero Orlando Gill, decisión que pareció injusta.

«Para mí, eso es demasiado puntilloso. Por supuesto que hay contacto con el portero. Pero no veo que lo empuje, ni que lo aparte, ni que lo sujete», declaró el experto en arbitraje Patrick Ittrich en MagentaTV y subrayó: «Para mí, es una decisión errónea».

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, que ya se había enfurecido en el banquillo tras la anulación del gol, criticó en MagentaTV la decisión del árbitro Jalal Jayed: «Esto es una broma. No tengo ni idea de qué ha visto ahí». Poco después, en la ZDF, habló de un «escándalo total. Eso ni siquiera se acerca a una falta».