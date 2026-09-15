En su presentación oficial, Coutinho respondió a las acusaciones de deslealtad detallando las medidas extraordinarias que fueron necesarias para asegurar su regreso a Brasil. Aclarando la situación sobre el movimiento, Coutinho dijo: «He visto algunas cosas, pero intento aislarme de todo eso. Sé que ha habido una reacción enorme. Me entristece, pero tengo esta plataforma para hablar.

“El Vasco siempre ha sido mi casa. Me crié en el Vasco, jugué en todas las categorías inferiores y llegué al primer equipo. Siempre he dejado claro el cariño, la gratitud y el amor que tengo por el club. Cuando surgió la oportunidad de fichar por el Vasco, todavía me quedaba un año de contrato en Catar, donde ganaba 10 millones de dólares netos. Quiero dejarlo claro para que la gente lo entienda”».

Añadió: «Nunca he hablado de esto, y esta es la única vez que lo haré. También me quedaba todavía un año de contrato con el Aston Villa. Para poder fichar por el Vasco, siempre dejé claro a todos los que trabajan conmigo que el Vasco no gastaría ni un solo céntimo en mi traspaso. Esa era mi prioridad.

“La única manera de que eso ocurriera era renunciando a un año de salario y al dinero que me debía el Aston Villa. Lo dejé todo sobre la mesa y vine. Porque mi regreso al Vasco siempre fue por amor al club”».