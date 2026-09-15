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Philippe Coutinho defiende su polémico fichaje por el Santos y revela la verdadera razón de su salida del Vasco da Gama
Coutinho responde a la reacción de la afición
El Santos presentó oficialmente al centrocampista con el dorsal número 11 el lunes, tras las recientes llegadas de Arthur, Rodinei, Lima y Everton Cebolinha. Coutinho había regresado inicialmente al Vasco cedido por el Aston Villa en julio de 2024 antes de hacer permanente el traspaso un año después. Sin embargo, su salida en febrero y su posterior decisión de fichar por un rival nacional han provocado una intensa indignación entre sus antiguos aficionados.
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Un centrocampista revela sacrificios económicos
En su presentación oficial, Coutinho respondió a las acusaciones de deslealtad detallando las medidas extraordinarias que fueron necesarias para asegurar su regreso a Brasil. Aclarando la situación sobre el movimiento, Coutinho dijo: «He visto algunas cosas, pero intento aislarme de todo eso. Sé que ha habido una reacción enorme. Me entristece, pero tengo esta plataforma para hablar.
“El Vasco siempre ha sido mi casa. Me crié en el Vasco, jugué en todas las categorías inferiores y llegué al primer equipo. Siempre he dejado claro el cariño, la gratitud y el amor que tengo por el club. Cuando surgió la oportunidad de fichar por el Vasco, todavía me quedaba un año de contrato en Catar, donde ganaba 10 millones de dólares netos. Quiero dejarlo claro para que la gente lo entienda”».
Añadió: «Nunca he hablado de esto, y esta es la única vez que lo haré. También me quedaba todavía un año de contrato con el Aston Villa. Para poder fichar por el Vasco, siempre dejé claro a todos los que trabajan conmigo que el Vasco no gastaría ni un solo céntimo en mi traspaso. Esa era mi prioridad.
“La única manera de que eso ocurriera era renunciando a un año de salario y al dinero que me debía el Aston Villa. Lo dejé todo sobre la mesa y vine. Porque mi regreso al Vasco siempre fue por amor al club”».
El creador de juego detalla sus problemas mentales
El experimentado centrocampista pasó a explicar cómo la agonía de una derrota en una final de copa y los posteriores insultos desde la grada del Estadio Sao Januario le pasaron una factura psicológica insoportable.
Al recordar el doloroso final de su segunda etapa, Coutinho dijo: "Durante mi etapa el año pasado, llegamos a la final de la Copa do Brasil y, por desgracia, perdimos. Eso me afectó muchísimo; quería desesperadamente ganar un título con Vasco.
"Gané innumerables trofeos en el extranjero y volví con la mentalidad de ser campeón con Vasco y quizá consolidarme como un ídolo. Desgraciadamente, no fue posible. Empezó el nuevo año y no lo estábamos haciendo demasiado bien en los últimos partidos en Sao Januario".
Añadió: "Sé que muchos dicen que fueron solo unos pocos abucheos, pero cualquiera que estuviera allí lo sabe. Todo el estadio me estaba insultando y exigiendo que me fuera. Eso fue extremadamente duro para mí, aunque sé que eso pasa en el fútbol, porque Vasco siempre fue mi casa e hice todo lo humanamente posible por volver".
Al explicar su decisión de marcharse, Coutinho dijo: "Había una serie de cosas difíciles ocurriendo, y entonces tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, que fue priorizar mi salud. Conocía las consecuencias, pero fui completamente sincero conmigo mismo, y en ningún momento abandoné a Vasco".
Concluyó: "Simplemente había llegado a mi límite y, en ese estado, no habría podido aportar nada. Fui sincero conmigo mismo, sincero con la gente, y tomé la decisión. Creo que eso responde a tu pregunta y también se dirige a quienes no escuchan la versión del jugador. Mencioné cifras económicas, algo que quizá preferiría no haber hecho, pero ayudará a que la gente lo entienda".
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El partido continental pone a prueba a la plantilla
El Santos confía ahora en que su nuevo fichaje impulse una campaña nacional que le tiene anclado en la 10.ª posición de la clasificación liguera. Coutinho podría debutar el miércoles por la noche, cuando su nuevo equipo visite al Atletico Mineiro en un crucial encuentro de la Copa Sudamericana. Después llegará rápidamente un exigente calendario, con un viaje para medirse al Remo antes de un duelo en casa contra el Flamengo a principios de octubre.
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