Getty
Traducido por
Philadelphia Union habría llegado a un acuerdo para fichar al central de la selección de Estados Unidos Mark McKenzie desde el club de la Ligue 1 Toulouse
- Getty
El Philadelphia Union consigue a su hombre
Según se informa, el Union estaba muy interesado en fichar al central este verano, pero el Toulouse estaba decidido a no dejar salir al internacional estadounidense antes del final de la temporada. Enero era, supuestamente, una solución de compromiso adecuada. McKenzie será el segundo defensa DP que el Union ha incorporado en los últimos meses, después de hacerse con el lateral izquierdo Kai Wagner, procedente del Birmingham City, en julio.
La noticia fue adelantada por The Athletic.
- PRESSE SPORTS
El regreso a casa de McKenzie
McKenzie nació en Bear, Delaware, pero pasó sus años de formación futbolística en la academia del Union. Solo estuvo un año en Wake Forest antes de firmar un contrato como canterano con el Union. Disputó 48 partidos con el Union entre 2018 y 2020 antes de marcharse al Genk belga en 2021. Está en el Toulouse desde agosto de 2024.
A USMNT talent
En McKenzie, el Union tiene un talento auténtico de la USMNT. Formó parte de la convocatoria de Mauricio Pochettino este verano y disputó los 90 minutos completos de la derrota de Estados Unidos ante Turkiye en la fase de grupos. El central, sin duda, seguirá formando parte del grupo, especialmente con solo 27 años.
- Getty
¿Los siguientes?
Se especuló mucho con que los clubes de la MLS irían a por talento de la selección de Estados Unidos de cara al Mundial. FC Cincinnati hizo una apuesta seria por Weston McKennie el año anterior al torneo. NYCFC mantiene desde hace tiempo interés en Christian Pulisic. Tim Ream regresó a la liga cuando fichó por Charlotte FC en agosto de 2024.
Dos grandes talentos tomaron el camino contrario poco después del torneo, sin embargo, ya que el defensa del Columbus Crew Max Arfsten y el centrocampista de los Vancouver Whitecaps Sebastian Berhalter ficharon ambos por el Middlesbrough, equipo del Championship de la EFL.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias