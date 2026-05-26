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Phil Neville ha sido destituido por los Portland Timbers tras un comunicado de la MLS que lo califica de «muy por debajo de las expectativas»
La presión acaba pasando factura tras la mala racha en la MLS
La etapa de Neville en el Portland Timbers terminó tras la derrota 3-1 ante San José Earthquakes. El resultado dejó al equipo en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, a ocho puntos de la clasificación directa a los play-offs de la MLS. El club confirmó el lunes su salida de mutuo acuerdo.
La decisión llega en un momento clave, antes del parón por el Mundial, cuando el club busca reactivar su campaña. Neville, quien llegó en 2023 tras dejar el Inter de Miami, no logró que el equipo mantuviera la regularidad ni resolviera sus problemas defensivos a pesar de contar con una plantilla de calidad.
El Portland explica los motivos del cambio de entrenador
El director general de los Timbers, Ned Grabavoy, admitió que el club no había logrado los avances esperados bajo la dirección de Neville.
«Agradecemos el compromiso y el esfuerzo de Phil durante su etapa en el Portland Timbers», declaró Grabavoy en la web oficial del club. «Phil aportó entusiasmo y pasión al cargo, y fue un placer trabajar con él. Le deseamos a Phil todo lo mejor en su próxima aventura».
«Durante la pretemporada mantuvimos conversaciones sobre lo que debíamos mejorar. No vimos el progreso necesario y, sobre todo, los resultados quedaron muy por debajo de las expectativas».
Otro revés en la carrera de Neville como entrenador
Neville vivió en Portland una temporada con récord de goles y dos play-offs, logros ensombrecidos por eliminaciones tempranas e irregularidad. Reconoció que los resultados no habían sido suficientes.
«En este deporte solo importan los resultados, y los nuestros no han estado a la altura de las expectativas del club», admitió. «A la Timbers Army: vosotros me inspirasteis a buscar el éxito aquí. Seguid apoyando a los jugadores y al club. Os echaré de menos a todos».
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Portland inicia la búsqueda de un nuevo rumbo
El Portland busca un nuevo entrenador que refuerce la defensa y renueve las aspiraciones de play-off. Con el parón cercano de la MLS, la directiva de los Timbers puede reorganizarse para la segunda parte de la temporada.
Neville, mientras tanto, regresa al mercado tras otro revés como entrenador. Su prestigio como exjugador permanece intacto, pero encontrar otro banquillo de primer nivel podría ser difícil tras sus decepcionantes etapas en la MLS.