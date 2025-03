Phil Foden tiene suerte de seguir en la selección de Inglaterra: su futuro ya no está asegurado después de una temporada enormemente decepcionante

El jugador de 24 años ha retrocedido desde que fue coronado como el mejor de Inglaterra y ahora tendrá que demostrar su valía de nuevo.

"Ser reconocido de esta manera por tus compañeros profesionales lo significa todo y me gustaría agradecer a todos los que votaron por mí", dijo un emocionado Phil Foden después de ser coronado como el jugador del año de la Professional Footballers' Association (PFA) para hombres en 2023-24. "También quiero dar un agradecimiento especial a Pep [Guardiola], a los entrenadores del [Manchester] City y a todos mis compañeros de equipo, ya que me ayudan a intentar mejorar cada día. La temporada pasada fue otra muy especial para todos en el club, pero ahora toda nuestra atención está enfocada en intentar lograr más éxitos este término".

Foden fue un ganador merecido después de registrar 27 contribuciones de gol durante la carrera de City hacia un cuarto título consecutivo de la Premier League, rompiendo récords. Guardiola confió en Foden, no en Erling Haaland o Kevin De Bruyne, para marcar la diferencia en los partidos más importantes, y nunca perdió una oportunidad para destacar la importancia del veloz mediocampista ofensivo.

"Siempre fue un jugador talentoso, pero ahora es más maduro y entiende mejor el juego, especialmente en defensa. Es increíble", dijo el técnico del City después de la clase magistral de dos goles de Foden en una victoria de 3-1 en el derbi contra el Manchester United el pasado mes de marzo. "Ganar partidos es cuando te conviertes en un jugador de clase mundial".

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, poco más de un año después de esa deslumbrante actuación, Foden se encuentra en el extremo opuesto del espectro. El joven de 24 años ya no "mejora cada día"; de hecho, parece que está retrocediendo, habiendo perdido su estatus talismán bajo el mando de Guardiola en medio de la peor campaña del City en casi una década.

El bajo rendimiento de Foden no le ha costado su lugar en el equipo de Inglaterra todavía, pero eso podría cambiar pronto. Thomas Tuchel no puede permitirse llevar a pasajeros en su intento de terminar con los 60 años de sufrimiento de los Three Lions en la Copa del Mundo del próximo año, y eso es exactamente en lo que Foden se ha convertido en el City, que ya podría estar contemplando cómo encaja en su reconstrucción a largo plazo...