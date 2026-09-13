Foden no estaba de humor para mostrar simpatía hacia su rival vecino después de ayudar a su equipo a sumar tres puntos vitales, incluso desde la banda. Mientras abandonaba Old Trafford tras el pitido final, varios aficionados grabaron al jugador de 26 años sonriendo de oreja a oreja y haciendo con los dedos el gesto de un «1-0» hacia la afición del Manchester United.

El gesto provocador llegó como respuesta directa a una lluvia de insultos y abucheos desde la grada, y se pudo escuchar a algunos aficionados llamar «tramposo» al centrocampista tras su expulsión anterior.



