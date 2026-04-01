Phil Foden recibe una clara advertencia de Thomas Tuchel sobre sus opciones en el Mundial, ya que el seleccionador de Inglaterra afirma que la estrella del Manchester City «tiene dificultades» para demostrar su calidad sobre el terreno de juego

Al ser preguntado por las decepcionantes actuaciones contra Uruguay y Japón, el entrenador se mostró sincero respecto a la desconexión entre el talento del jugador y su rendimiento. Al destacar un problema recurrente, hizo un análisis exhaustivo de la situación sin andarse con rodeos.

«Lo intentó todo. Diría que estuvo excelente en la concentración, pero, sí, le cuesta demostrarlo sobre el terreno de juego», afirmó.

El alemán se explayó sobre la frustración de ver al delantero destacar entre bastidores y añadió: «No ha tenido muchos minutos con el City últimamente. Luego llegó a la concentración con una sonrisa radiante y estuvo muy bien en los entrenamientos, y pensé que nos sorprendería y jugaría con el mismo brío y entusiasmo, pero le cuesta tener un impacto total».